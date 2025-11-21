全美用電升空 它跟著電網投資飛！

財經中心／余國棟報導

展望2026年美國電力基建產業鏈，在AI基建週期大力推進下，將帶動美國全國用電需求並非僅受短期景氣波動影響，而是將進入一輪更長線的電力「結構升級週期」，預估電力設備與電網投資，將成為最直接受惠者。（示意圖/ PIXABAY）

今年以來，國內ETF市場呈兩頭熱，除主動式ETF獨領風騷外，不少海外熱門股票型ETF也紛紛強出頭，兩大類ETF市場買氣互別苗頭下，觀察各自受市場青睞的類型，海外股票ETF鎖定美國電力基建主題，今年來全球AI基建不斷擴建，AI數據中心用電暴增，電力成為未來全球「新石油」，尤其是美國，自第四季來持續受市場買氣追捧，市場交投及申購買氣俱佳。

新光美國電力基建(009805)經理人劉恆誌表示，在全球數據中心容量上，美國以約44%的占比居於世界領先，但「有效備用電力容量」偏低，電網與電源結構難以及時匹配，造成美國現階段電力基建產業供不應求，急需透過政府及政策鬆綁，在電價與電力供應超前部署，打造美國新「電力+算力」兩條戰略齊頭並進，加速AI相關投資落地。

劉恆誌預估，展望2026年美國電力基建產業鏈，在AI基建週期大力推進下，將帶動美國全國用電需求並非僅受短期景氣波動影響，而是將進入一輪更長線的電力「結構升級週期」，預估電力設備與電網投資，將成為最直接受惠者，由於發電與輸配電設施，從規劃到落地一般需要2至3年，預料2026、2027兩年的電力設備與電網資本支出，將提前反應2028年以後的市場需求預期作調整，表示未來幾年美國電網資本支出年均複合成長率將一口氣大躍升，相關投資規模都有放大成長空間，以支撐美國輸電網絡強韌化與設備升級。

另外，市場專家指出，美國新能源政策受到AI缺電影響層面擴大後，為彌補用電缺口，美國政府擬透過能源部貸款計畫辦公室加大融資擔保，比重向核電傾斜，目標在未來3年啟動「數十座」核電站在建案，以公私合營模式撬動民間資本並加速落地。若該政策正式成形，預估最直接受惠產業，將是鈾礦、核島與常規島設備、反應爐總包與運維、以及小型模組化反應爐(SMR)等核能生態鏈，亦同步帶動美國輸配電與儲能投資週期上修。

在美國政府政策驅動與AI趨勢交織下，美國利基主題ETF買氣當紅，與AI相關的電力基建、智慧電網、核能發電、電池儲能等相關能源產業鏈，如新光美國電力基建(009805)，2026年有望進入「成長加速期」，長線投資潛力不容忽視；至於AI驅動各產業結構性變革，加速美股科技產業有望重享AI帶來結構性成長紅利，預估2026年美科技股基本面持續暢旺，長線多頭表現可期，投資人可採定期定額方式布局，趁股市震盪階段累積ETF單位數，把握中長期績效躍升機會。

