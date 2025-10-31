全美瘋世界大賽！大谷翔平先發締造1480萬收視人次 創近8年第二高紀錄

道奇「二刀流」球星大谷翔平。圖／翻攝自X@Dodgers

世界大賽第4戰29日由洛杉磯道奇對決多倫多藍鳥，由道奇「二刀流」球星大谷翔平先發登板，在美國創下近8年來第二高收視紀錄。根據FOX Sports於今（31日）公布的數據，該場比賽於FOX主頻道、西語頻道與FOX Sports串流平台的合計觀眾人數達1480萬7000人。

這項數據在近8年僅次於2017年太空人對道奇的第4戰（1541萬3000人），同時也超越過去的收視成績。去年道奇與洋基交手的第4戰曾創下近年最高紀錄，今年則排名第二，顯示大谷翔平效應持續帶動全美觀賽熱潮。

截至今年系列賽第4戰為止，平均收視人數為1215萬7000人，是近7年來第二高。第4戰大谷翔平以「投打二刀流」身分先發出賽，主投6局被擊出6支安打、失4分、送出6次三振、1次保送，吞下本次季後賽首敗。

目前系列賽已進行至第6戰前夕，藍鳥以3勝2敗聽牌，即將於明（1）日在多倫多主場迎戰道奇。道奇總教練Dave Roberts強調，球隊已無退路。



