全美緬甸法師年度法會 慈濟義診護持三寶
美國慈濟愛滿地醫療中心，第12年邀請緬甸法師們，到診所接受健康檢查與眼科、配鏡服務。這些緬甸法師來自全美45個州，每年十月，他們都會到洛杉磯一間佛寺，參加年度誦經法會。慈濟志工「譚建芬」，是緬甸華僑，精通緬甸語，她牽起溝通橋梁，讓法師們很安心。
每年十月，來自各州的緬甸法師，在洛杉磯參加年度法會結束後，受慈濟邀請接受健康檢查，不擔心語言溝通有障礙。
慈濟志工 譚建芬：「很感謝慈濟來幫忙，20位緬甸的師父，在慈濟愛滿地(醫療中心)那邊看病，因為我也是慈濟人，也是會講緬甸話，這樣子可以 有這樣子大的機會，可以幫助很需要幫助的緬甸法師。」
緬甸法師 Nyartika：「當我們來到這裡，我們感到非常安全 有家的感覺 ，覺得很溫暖 覺得很快樂，每年 參加誦經的法師，都有機會來這裡接受健康檢查，包括眼睛檢查 驗血等多項服務。」
緬甸法師在美國，或許因為語言不同、或許沒有醫療保險，無法利用當地的醫療資源。一年一會來到慈濟愛滿地醫療中心，若有需要配眼鏡，一次就成。
緬甸法師 Pyinnya Thami：「慈濟就像是一個家庭一樣，他們照顧我們 支持我們，像家人 我們像兄弟姊妹，慈濟很照顧佛教僧侶，這就是我愛慈濟的原因。」
第12年，不變的真誠以待，讓法師們在修行之餘，也能安住身心、健康修行。
