全美語幼兒園想讀「要面試」？醫師兒被刷掉…他：教育不是選秀！

生活中心／饒婉馨報導

一名在醫療體系任職的女醫師近日透過社群平台Threads分享，她跟同為醫師的丈夫為了讓兒子進入每月學費達數萬元的「全美幼兒園」，全家人特地盛裝打扮前往面試，沒想到最後卻收到未通過審核的通知，讓她對目前高端幼兒園的入學制度感到困惑，也引起網友對於篩選機制的關注。









幼兒園月費上萬還需面試！醫師夫妻「排名較後面」被刷掉…網：天大的笑話

家長帶小孩去全美幼兒園面試，自認條件不差，卻遭學校婉拒，令她相當錯愕。（示意圖／美聯社提供）





原PO表示自己的兒子是健康活潑外向的愛笑小子，且配偶雖然稱不上人中龍鳳，但也是醫療體系之一的職位，並指稱「努力經營中產小家庭」，接著開始敘述面試幼兒園當天「全家人特地穿的整整齊齊，還幫兒子買了一件全新襯衫」，卻被通知「您好，審核沒有通過，考慮排名較後面，建議明年再來面試」，讓她不禁坦言「呃，現在不太懂是幼稚園的問題，還是我們自我認知有問題」。

幼兒園月費上萬還需面試！醫師夫妻「排名較後面」被刷掉…網：天大的笑話

網友直接點出根本源頭，並告訴原PO不應該是這種模式。（圖／翻攝自 Threads ）





貼文曝光後，有一名身為老師的網友路過直言，「說實話，幼兒園還要考試才能唸，真的是天大的笑話」，幼兒園若需要透過考試或面試來決定錄取與否，本質上可能只是為了確保招收到的學生「好管理、好教」，並能呈現出漂亮的教學成果，而非真正落實教育理念。其他家長也表示「別往心裡去，其實是在面家長的，幾萬塊的小錢大家都有，而且小孩子再怎麼面，會的也就那些，應該是想過濾掉師字輩，撈更上層的家庭」、「認真講，去了也不一定好，找一間普通的幼兒園就好了」、「全美常常以中文不好英文也不好畢業…」。

