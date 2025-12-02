全美近半成年人 擔心明年付不起醫療費

NBC電視台等多家媒體報導，West Health-Gallup美國醫療中心發布的調查指出，近半成年人（47%）擔心2026年無法負擔所需醫療支出，為該機構自2021年開始追蹤以來的最高紀錄。專家警告，隨著醫療成本持續上升，美國家庭承受的經濟壓力將進一步加劇，呼籲政策制定者關注民眾可負擔性問題。

這項年度調查於2025年6月至8月進行，涵蓋全美50個州及華盛頓特區，約2萬受訪者參與，調查內容包含27個醫療經歷相關的問題。

調查同時指出，處方藥費成為民眾最主要擔憂之一，從2021年的30%上升至2025年的37%，再創歷史新高。受訪者中，認為醫療費用對日常生活造成「極大壓力」者，比例也幾乎翻倍，從2022年的8%增加至15%。調查顯示，有90%的成年人認為，美國人在醫療上的支出過高，卻未能獲得與費用相符的醫療品質。

儘管三分之二的家庭，目前仍可支撐高昂醫療成本，但部分被迫採取極端手段。例如約十分之一成年人，為支付醫療或藥物費，減少使用水電、跳過一餐，或減少開車。另有15%成年人無法負擔醫療支出而借錢，甚至服藥配給減少（ration medicine）。

此外，約三分之一的成年人表示，過去一年曾因無力負擔費用，而跳過醫療程序、化驗檢查或其他醫師建議的評估，甚至直接放棄治療。

醫療議題已成為美國政治核心焦點。民主黨推動延長「平價醫療法案（Affordable Care Act，ACA）」，但共和黨阻擋延長方案，引發美國史上最長的政府停擺。川普政府雖承諾要「修正歐巴馬健保」，但迄今尚未提出具體計畫。

West Health-Gallup美國醫療中心官員表示，這項調查具體量化了美國民眾對醫療費用的憂慮，以及在支付醫療開支時，所面臨的各種困難。專門研究醫療成本與老齡化議題的非黨派組織West Health機構會長Timothy Lash表示，若再加上保險覆蓋範圍縮減，許多人未來支付醫療費用的困難，將進一步加劇。

根據USA Today報導，國會對大多數透過雇主取得健康保險的工作人口的財務負擔關注較少。據福利顧問公司Mercer於11月18日發布的調查，2025年雇主提供的健康保險，平均每位員工成本接近1萬7500美元，比去年增加6%，高於通膨與薪資成長幅度。Mercer預測，雇主健康保險成本在2026年將以更快速度上升，明年每位員工的平均成本預計將超過1萬8500美元。

事實上，國會下個月將決定是否延長「平價醫療法案」，該計畫為數百萬美國人提供更具負擔性的健保選擇。如果這些抵免未獲延長，疫情期間的稅收抵免將於2025年底到期，屆時將使超過2000萬美國人的平均健康保險費用增加一倍。

