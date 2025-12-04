全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景
每逢歲末時節，那些皆大歡喜的結局總能給人帶來莫名的慰藉，尤其賀曼（Hallmark）電視台製作的以聖誕為主題的浪漫電影中，那些如畫般完美的場景；在這些迷人小鎮裡，總有間亟待拯救的書店或小旅館，當問題在當地冬日節慶或聖誕市集來臨迎刃而解時，雪花也隨之輕輕飄落。
這類場景看似虛構，但美國確實存在著散發相同節慶氛圍的真實地點。今日美國（USA Today）列出以下10處宛如賀曼聖誕電影場景的小鎮，值得列入必訪清單。
1. 肯塔基州巴茲敦（Bardstown）
榮獲蘭德麥奈利（Rand McNally）出版公司與今日美國評選為「全美最美小鎮」的巴茲敦，擁有近200棟歷史建築的步行市區。磚造人行道與節慶裝飾營造出懷舊的節日氛圍，廣場上高聳的聖誕樹與溜冰場更添魅力。
巴茲敦同時是「世界波本威士忌之都」，市中心方圓16英里內聚集11家酒廠，冬季造訪時可在此暖身；Maker's Mark與Lux Row酒廠更有節日特別活動，增添熱鬧氣氛。
2. 緬因州肯納邦克波特（Kennebunkport）
獲HGTV頻道評選為全美聖誕小鎮第二名的肯納邦克波特，在聖誕佳節盡顯新英格蘭風情。11天的「聖誕序曲」活動包含聖誕樹點燈儀式、聖安東尼（St. Anthony）方濟會修道院的頌歌演唱、街頭嘉年華，以及聖誕老人搭乘龍蝦船的盛典。
Waterhouse Center冬季開放免費溜冰場，Paris咖啡館供應節日限定甜點，遊客還可在Snug Harbor農場學習手製花環，或逛鎮上精品店與藝廊。
3. 喬治亞州達洛尼加（Dahlonega）
達洛尼加是多部賀曼與Lifetime頻道聖誕電影的取景地，這座坐落於藍嶺山脈山麓的北喬治亞小鎮，將節日氛圍從感恩節隔日至一月初延續逾月。
慶典始於感恩節後周五的廣場亮燈儀式：兩層樓高聖誕樹綻放光芒，白色燈飾在城中閃爍，馬車帶領遊客盡覽節日風情。聖誕遊行中聖誕老人將現身，Waffle’s英式茶室則在整個節慶期間舉辦聖誕茶會。漫步Hancock公園的「樹木嘉年華」，在Candy Cane巷市集選購禮物，沉浸在滿滿的節日氛圍中。
4. 華盛頓州萊溫芙絲（Leavenworth）
在萊溫芙絲可體驗道地歐洲風情，Cascade山脈環抱著巴伐利亞風格的市中心，是假日出遊的勝地。從感恩節至次年二月底，小鎮點綴著逾50萬盞燈飾，更添電影般夢幻魅力。
萊溫芙絲聖誕慶典包含現場表演、聖誕老人夫婦造訪、薑餅屋展覽及熱可可暢飲。遊客可體驗雪橇之旅、越野滑雪與購物，以及參觀應景的胡桃鉗（Nutcracker）博物館。
5. 北卡羅來納州布賴森城（Bryson City）
每逢聖誕佳節，布賴森城便化身北極世界，大煙山鐵路在此期間推出受歡迎的「極地快車」之旅。市中心矗立著20英尺高的聖誕樹，裝飾繽紛的店鋪與戶外溜冰場更添節日氛圍。
在此彷彿能看見賀曼聖誕電影中的角色：啜飲熱可可漫步廣場，坐在巡遊乾草車上，於Darnell農場挑選聖誕樹，再逛假日市集。聖誕遊行與壯觀的「大煙山聖誕燈光秀」更添歡樂。
6. 紐約州東奧羅拉（East Aurora）
這座距水牛城僅20分鐘車程的魅力小鎮，是賀曼即將上映的「節日達陣：比爾隊愛情故事」（Holiday Touchdown: A Bills Love Story）取景地，也曾拍攝過多部聖誕電影。透過Visit Buffalo網站提供的賀曼電影主題路線，可在近百年歷史的雜貨店Vidler’s 5 & 10、Elm Street麵包店等場景，親歷電影經典時刻。
五十餘年來，每年都有數千人齊聚此地參與聖誕頌歌活動。村莊主街洋溢復古氛圍，沿途可見餐廳、商店、獨立書店及建於1925年的老電影院。Knox Farm州立公園是冬日散步的絕佳去處，而Kathy Bieler磨坊路觀景點則讓人得以駐足，盡覽景致。
7. 維吉尼亞州米德爾堡（Middleburg）
坐擁藍嶺山脈的米德爾堡素有全國「馬術與狩獵之都」之稱，全長不到一英里的歷史街區可追溯至1700年代，適合在骨董、精品店與馬術用品店間漫步。
每年12月初，聖誕樹點燈儀式、遊行，以及獵犬與騎師遊行（Hunt and Hounds Review）為節日揭開序幕，整月皆有聖誕頌歌合唱團與馬車巡遊活動。遊客還可造訪酒莊、探訪馬術歷史博物館，或在年代久遠的Red Fox旅館與酒館等溫馨場所享用美食。
8. 伊利諾州加利納（Galena）
十九世紀的主街在假日期間披上彩衣、燈飾，處處洋溢歡樂氛圍。煙火秀拉開序幕，而廣受歡迎的「燈光與互動櫥窗之夜」（12月13日舉行）更以逾五千盞燭光燈飾點綴街道、階梯與人行道，搭配互動式店面展示，將聖誕氣氛推向高潮。
在「Snowflakes and Sweets Stroll」活動期間，或參加加利納美食探險公司於十二月每周六、日舉辦的「醜毛衣美食之旅」，或能發生如賀曼電影般浪漫邂逅。遊客還可前往Eagle Ridge度假中心的溜冰場、在Galena河步道體驗雪鞋健行，或參加「Hoof It Goat Treks」與毛茸茸動物共度難忘時光。
9. 麻薩諸塞州南塔克特（Nantucket）
南塔克特島夏日風情迷人，冬季亦具魅力。聖誕季以樹燈點亮儀式揭開序幕，每年12月初的「聖誕漫步」周末，更有聖誕老人乘船登島、維多利亞風格唱詩班、歐式聖誕市集等應景活動。
前往捕鯨（Whaling）博物館欣賞當地居民、團體共同打造的「聖誕樹嘉年華」，松木瓦片建築、鵝卵石街道與燈塔，為這座昔日的捕鯨小鎮增添新英格蘭聖誕風情。
10. 加州內華達城（Nevada City）
位於沙加緬度東北約60英里的這座淘金小鎮，整個市區皆列為國家史蹟名錄，自然會以19世紀歷史為靈感，舉辦維多利亞聖誕活動。
雪松與松枝編織的花環裝點著全鎮的煤氣燈與陽台，漫步於商店與手工藝攤位間，空氣中飄散著烤栗子香氣；穿著維多利亞時代服飾的唱詩班穿梭街頭，著名的「行走聖誕樹」與「玩具兵」也將現身。別忘了欣賞狄更斯村落（Dickens Village）展區，以及Robinson廣場上以紅絲帶與松果裝飾的25英尺高聖誕樹。
