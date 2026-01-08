全美這5家連鎖餐廳 三明治肉片份量最足

無論在紐約市經典的猶太熟食店，或新澤西的義式熟食店，三明治的傳統做法都是在麵包片間塞滿巨量肉片、調味料、起司與蔬菜，讓人無法一口塞進嘴巴裡。美食網站Eat This, Not That! 選出全美5家能吃到最巨無霸又最飽足的三明治。

1. Arby's

若想駕車前往得來速享用堆滿滿的烤牛肉片三明治，Arby's是首選。經典的牛肉切達起司三明治，以實惠價格提供豐富烤牛肉片；若標準份量仍覺不足，可要求加量。不過員工強調，他們對肉片份量極為嚴謹，一人在社群平台Reddit表示，只要客人點半磅烤牛肉三明治且要求肉量加倍，他絕對會塞滿整整一磅；另一名員工說，他也是如此，一半是出於惡作劇，一半是想看看一磅肉堆在可憐的芝麻麵包上有多誇張。

2. 澤西麥克三明治（Jersey Mike's）

澤西麥克是全美頂尖三明治連鎖店之一，粉絲甚至認為，其他餐廳「根本差得遠」，另一人附和說「百分之百正確」。網友指出，其魅力在於潛艇堡麵包，肉片更是現點現切，「連鎖店能做到如此新鮮實在難得」。有人建議，菜單上的13號經典義式或56號Big Kahuna是在Jersey Mike's必點的三明治，「任何全國連鎖店都比不上」。

3. Firehouse Subs

消費者表示，該店三明治其實「被低估」了，堆疊如山的肉片值得躋身最佳三明治名單。另一人指出，Firehouse的風格與眾不同，醃黃瓜與布朗尼簡直令人驚艷。

4. 大肚爐三明治（Potbelly Sandwich Shop）

許多人指出大肚爐的層疊三明治絕對是排前幾名。一位Reddit用戶說，chicken club三明治是他的最愛；另一人表示，他們的餅乾也是一絕。一位粉絲說，他不理解為何大家熱愛澤西麥克勝過大肚爐，雖然澤西麥克是現切肉片，但新鮮不代表食材或風味更優；他三度比對同類型三明治，大肚爐在風味上都完勝澤西麥克。

5. 吉米約翰（Jimmy John's）

吉米約翰普遍被認為是全美最佳三明治店，尤其在層疊三明治上。消費者指出，吉米約翰的冷切肉片品質優於澤西麥克，但價格卻更便宜；另一人則強調，吉米約翰的性價比更高。

