全美通膨最嚴重城市 洛杉磯排名第二

通膨壓力讓南加華人越來越多選擇在超市購買食材，而不是外食。（記者張宏／攝影）

個人理財公司WalletHub 24日發布「各城市通膨報告」，大洛杉磯地區（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）及聖地牙哥-卡爾斯巴地區（San Diego-Carlsbad），進入全美受通脹影響最嚴重都會區前十。

為確定通膨對不同城市居民的影響，WalletHub比較23個主要都會區（MSA）的兩項關鍵指標，即美國勞工統計局（BLS）9月的消費者物價指數（CPI），並其與兩個月前和一年前進行比較，了解通膨在短期和長期內變化。

廣告 廣告

報告顯示，大洛杉磯地區總分81.25，受通膨影響程度位全美第二，其9月CPI比去年同期增加3.5%，全美通脹最嚴重地區是丹佛。南加聖地牙哥-卡爾斯巴地區和河濱縣及內陸帝國排名，分別是第十和第11。

約翰霍普金斯大學教授John T. Harvey認為，目前推動通膨的主要因素，是關稅、移民政策對勞動力供應的限制。而且普通家庭對通膨的敏感度，比疫情前更高。

美國大學（American University）經濟學系資深講師（Senior Lecturer）Amin Mohensi-Cheraghlou認為，目前大部分價格壓力，都直接或間接來自近期關稅變化的影響，這些變化提高進口商品成本。牛肉和乳製品等其他商品的價格持續上漲，僅依靠利率機制來應對由多種因素引發的通膨，可能對長期經濟不利。除解決導致通膨的貨幣和財政因素外，還必須同時解決其他非貨幣因素。

巴特勒研究與經濟發展中心主任Fady Mansour認為，快速的技術進步，會導致通貨緊縮，因為它們會降低生產成本，並導致工人失業，從而對價格造成下行壓力。然而，政府支出的大幅增加，及對人工智慧的大規模投資（例如建設資料中心和人工智慧基礎設施）會提高貨幣流通速度，可能推升通膨。這些相互矛盾的力量塑造通膨率，進而影響經濟前景。

亞利桑那大學經濟學教授Yongqing Wang表示，透過提高利率來抑制通膨，被廣泛認為是聯準會最重要和最有效的政策工具之一。目前的情況，凸顯依賴這項工具的複雜性；一方面當前的通膨率僅比聯準會的長期目標高約一個百分點，通膨壓力雖存在，但遠不如之前那麼嚴重；另一方面，近期指標顯示，美國勞動市場開始疲軟，就業成長放緩，對勞動力的需求減弱。在這種環境下，升息可能弊大於利，可能會抑制經濟活動，加劇就業市場的脆弱性。

更多世界日報報導

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

Nvidia股價創新高 黃仁勳：台積將引入美先進封裝技術

大量中國、中東資金押曼達尼勝選 專家憂市長選情遭操控