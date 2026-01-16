全美首周新片票房冠軍！《猩瘋血雨》導演大讚演員全心投入拍攝

《猩瘋血雨》主演群讓導演約翰尼斯羅伯茲大讚表現優秀。（UIP提供）

全新恐怖片《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者，藉此以全新視角重塑恐怖元素。《猩瘋血雨》美國於1月9日上映，首周末勇奪新片票房冠軍。導演約翰尼斯羅伯茲大讚演員群非常優秀，他說：「他們經歷了無數的挑戰，而且完全投入他們各自的角色，不管是在身體或是情感上都非常耗費心力。他們以細膩逼真的演出讓這個世界感覺非常真實，所以當恐怖事件爆發的時候，一切都真實到令人不寒而慄。」

在電影的一開始，潘伯洛一家人，父親亞當和他的一對女兒露西和艾琳，正試圖走出妻子和母親最近才剛過世的陰影。父親亞當是一名暢銷作家，他選擇全心全意地投入工作之中，藉此逃避他痛失愛妻的悲傷。露西則在悲劇發生不久後就離家前往外地就讀大學，她的這個決定也無形之中撕裂了這個家庭的關係。

導演約翰尼斯羅伯茲說：「露西基本上逃離了這一切，她覺得自己留在家就必須面對許多悲傷的情緒。我一開始把這個角色想像成一個宅女，然後強妮史葵雅前來試鏡的時候，帶來非常有意思的詮釋，她為這個角色注入其他人無法呈現的細膩情感。強妮散發一股強烈的能量和存在感，把這部電影提升到另一個層次。她親自演出所有的高難度特技動作和動作戲份，同時又做出真正感動人心的精湛表演。」

飾演露西的強妮史葵雅也承認自己是恐怖片的忠實粉絲，她說：「沒有任何一種類型電影能像一群人一起看恐怖片那樣令人感到興奮。你能體驗到所有的情緒，你可以大笑，你可以哭，也會感受到極度的恐懼。這部劇本不只擁有這一切，而且還有懸疑的劇情和令人心碎的情感。觀眾也會和這些角色產生強烈的情感連結，所以當一切開始失控的時候，那種恐懼感才會更令人害怕。」

露西已故的母親是一位語言學教授，她試圖發掘黑猩猩和人類之間的語言連結，強妮史葵雅說：「班和露西以及艾琳之間立刻建立起深厚的情感連結，她們從來沒有把班當成寵物，牠更像是她們的小弟弟。當露西察覺到班有點不太對勁的時候，她其實比較擔心牠的狀況，而且從來沒有想過應該要害怕牠。她是一個置身於極度危險的環境時仍然保持忠誠的好人，她全心全意愛著她生命中的每一個人，但是她後來卻必須逼迫自己發掘自己內心的凶猛力量，才能保護自己和其他人免於受到班的傷害。」

在艱困條件下度過漫長的日夜拍攝過程時，《猩瘋血雨》的演員群對她來說就變得格外珍貴。「他們真的是我合作過最棒的一群人。」強妮史葵雅說：「我非常感激能夠遇到這麼多優秀的同戲演員，而且和他們成為親密的朋友。每一位演員都為各自的角色帶來獨特和有趣的層面。我從來沒有拍過恐怖片，所以完全沒有想過會這麼好玩，這是導演約翰尼斯在拍片現場營造出來的良好氛圍。就算我們在泳池裡冷到發抖，我們還是會開懷大笑，導演約翰尼斯也會帶著漂浮的監控螢幕跳進泳池，和我們一起進行拍攝工作。」

