全美「普發6.2萬」要來了！川普曝2026年中發放關稅紅利

美國總統川普（Donald Trump）近日拋出用關稅紅利全民「普發」2000美元（約6.2萬元新台幣）構想，由於需經國會通過遭外界質疑可行性。川普17日首度給出時間表，稱將於2026年中開始發放。

美國總統川普曝2026年中發放關稅紅利。（資料照／美聯社）

據美國商業雜誌《財星》（Fortune）引述《Axios》消息，稱川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，「我們將在稍後發放紅利，大概在明年年中之前，也可能稍晚一些」。他表示，這些紅利將發放給美國「中等收入人群」，可用這筆錢償還債務，強調美國透過關稅獲得大量資金，如果沒有關稅，這個國家將會陷入嚴重的困境。

報導指出，川普承諾2026年年中前後發放2000 美元的「關稅紅利」支票，是他迄今為止就該提案給出的最具體時間。最新承諾顯示川普的立場比先前較模糊說法有所升級，此前，川普曾表示關稅收入足以直接向美國家庭發放補貼。但要將這個想法轉換成實際的支票發放，遠比川普輕鬆的言論要複雜得多。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時明確表示，政府「需要立法」經國會通過才能發放任何此類紅利。不過，貝森特也補充，這種安排可能採取支票以外的其他形式，例如退稅。至於關稅分紅有許多選項，適用對象是收入低於某個門檻的民眾，例如家庭年收入低於10萬元。不過，所有提議都還在討論中，年收入限制還沒有拍板定案。

美國財政部長貝森特表示需經國會通過才能發放紅利。（圖／美聯社）

據《彭博社》稍早報導，中間派監督團體財政負責委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）估算，若比照美政府在新冠疫情期間的紓困補助模式，關稅紅利計畫的成本可能達6000億美元，為美國政府預期2025年關稅收入的2倍。

美國截至2025財政年度9月，關稅淨收入總計1950億美元，許多經濟學家預測2025年美國關稅收入約為3000億美元。

