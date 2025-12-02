全美「這車款」失竊率最高 年均保費高達2000美元

Yahoo Autos報導，當消費者挑選新車時，往往聚焦於無線充電板、加熱與通風座椅、自動緊急煞車等高科技配備；或是偏好具備強勁動力的高性能跑車。然而，車輛安全性──特別是是否容易成為竊賊目標，也正迅速成為買車時不可忽略的關鍵因素。畢竟，一款失竊風險高於平均的車輛，不僅可能造成巨大不便，也可能導致更沉重的財務負擔。

根據公路損失數據研究所（Highway Loss Data Institute, HLDI）最新資料，在2022年至2024年間的車型中，雪佛蘭（Chevrolet）Camaro ZL1的失竊保險理賠申請率，是平均水準的39倍，居所有車款之冠。即便是普通版本的Camaro，其失竊相關保險理賠率也高達平均的13倍。儘管如此，通用汽車宣布停產這款肌肉車後，Camaro的銷量不降反升，2022年到2023年間更大增超過100%。

HLDI指出，竊賊之所以更常盯上Camaro ZL1，部分原因與其鑰匙遙控器有關。新聞報導顯示，犯罪者會複製較新款Camaro的無線鑰匙，使竊車過程更容易。此外，高性能肌肉車本身就因動力充沛、價格高昂而更常成為竊賊鎖定的目標。以2024年Camaro ZL1為例，其建議售價超過7.5萬美元，最大馬力達650匹；相比之下，2024年平均中型車售價約為3.35萬美元，馬力僅約180至200匹。

HLDI的報告未區分整車失竊與部分零件遭竊，但專家指出，Camaro ZL1常被竊賊拆解轉售，其引擎、變速箱與高性能懸吊系統等都是最具價值的零件。失竊理賠率最高的地區集中於加州、田納西州、密西西比州、馬里蘭州與德州，意味著當地Camaro車主需保持額外警覺。專家建議，車主可使用方向盤鎖、斷電開關，甚至使用Apple AirTag追蹤車輛。有些車主還會將鑰匙遙控器放在法拉第袋中，以阻斷無線訊號、防止被複製。

由於特定車型的失竊頻率會直接影響保險費，Camaro ZL1車主往往需要支付更高保費，即使從未提出過任何失竊理賠。如果又居住在失竊率高的地區，保費更可能再度上升。根據DeNooyer Chevrolet的估算，Camaro ZL1的平均保險費約為每年2000美元，比全美平均的車險保費高出約500美元。

