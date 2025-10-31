全美GDP都靠這兩州？ 達里歐示警：美六成人「無生產力」閱讀能力僅國小程度

橋水聯合基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）在財富全球論壇警告，美國經濟正依賴頂端1%的菁英，加上周邊5%至10%人口主導整體經濟，而底層60%人口卻面臨「極度依賴」困境。達里歐說，令人憂心的是，約60%美國人閱讀能力僅達小學六年級水準，在AI時代將變得更加「無生產力」。

靠少數菁英撐起全美經濟

達里歐指出，美國經濟已無法視為單一整體，正形成極度危險的雙重結構。達里歐表示，經濟成長主力集中在AI科技與金融領域的少數1%精英，大約300萬人，也包括他們周圍5%至10%的人。不過，這現象對於底層60%的美國勞工來說，讓他們逐漸無法跟上腳步，參與到經濟體中。



根據《財富雜誌》引用穆迪（Moody's）本月稍早研究顯示，美國22個州經濟正在收縮，處於衰退狀態，僅16個州呈現經濟成長，13個州則「原地踏步」。然而，對美國 GDP貢獻最大的加州、德州和紐約州都表現良好，推動全國整體成長。



穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）告訴《財富雜誌》，整個美國經濟的未來繫於兩個州的成長：加州因為是大型科技公司所在地，紐約則是受益於西岸創新的金融夥伴。

教育危機成經濟隱憂 閱讀能力普遍不足

根據《Quartz》報導，達里歐用一個嚴峻統計數據強調他的觀點：約60%美國人的閱讀能力在小學六年級水準或以下。達里強調認為，這部分人口缺乏現代知識，來驅動經濟中競爭所需的認知工具。



從美國國家識字研究所（National Literacy Institute）數據中可見，有54%美國成年人閱讀能力低於小學六年級水準，64%的四年級學生也無法熟練閱讀。



報導也分析，假設知識經濟正加速遠離大多數人，而不是透過AI變得更普及或更容易接近，也就表示AI並未為低技能勞工創造更多機會，反而剝奪他們原本可能擁有的機會，同時增加高技能勞工的優勢。達里歐說，這使得底層階級陷入「極度依賴」（extreme dependency）的現況。

財富集中現象嚴重 頂層資產翻倍成長

根據美聯準會數據，從2020年至2025年間，底層50%美國人口的財富僅增加略超過2兆美元。相比之下，頂層0.1%持有的資產幾乎翻倍，從12.17兆美元增至22.33兆美元。



達里歐建議政策制定者，應將財富重分配視為「機械性而非意識形態性問題」來處理。他警告，如果決策者只關注表現良好的階層，就有忽視底層依賴大眾的風險。達里歐表示，重分配財富對國家整體生產力具有巨大影響，是「非常困難的決定」，但必須面對「誰來買單以及如何執行」的選擇。