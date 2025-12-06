全聯上架「排骨雞泡麵跨界美食」！她一吃驚呼：外酥內Q醬香十足

台灣知名排骨雞泡麵推出跨界美食，近日有網友分享，在全聯冷凍櫃看到1款排骨雞，還以為有人沒公德心塞進冰箱，結果仔細一看才發現是蘿蔔糕。她吃完後大讚，「外酥內Q，入口更是醬香十足」。文章曝光後，引發大量網友熱議，直呼很誘人。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」PO出照片，可以看到台灣知名排骨雞泡麵廠商，推出一款名為「醬香蘿蔔糕」的產品。她表示，是在全聯冷凍櫃看到的，真是太神奇了，現在是流行混搭風，居然把排骨雞跟蘿蔔糕結合在一起。

廣告 廣告

她進一步指出，自己買回家立馬煎來吃，一袋裡面有10片，不用退冰就可以料理。原PO也分享自己的料理方式，用鍋子簡單油煎，兩面煎軟，煎到恰恰就可以起鍋，吃起來外酥內Q，口感厚實不會軟爛，入口醬香十足，鹹香夠味完全不用額外沾醬，單吃就很好吃。

對此，網友紛紛留言表示，「有這種東西！」、「我還以為是年糕」、「看照片很像南部的鹹粿」、「聞到排骨雞麵的味道」、「煎的時候就超級香」、「還以為是魚板」、「好誘人的東西，果然是一山還有一山高，排骨雞還有蘿蔔糕」、「不會很鹹，直接吃很有味道不用沾醬」、「好特別」、「從小就愛吃這款排骨雞泡麵，看到蘿蔔糕真的有興趣，希望價錢不要太貴，現在萬物皆漲」。

更多中時新聞網報導

中山73 12月選映伊莎貝雨蓓4名作

3客誤喝清潔液 春水堂停業送辦

坣娜追思會主視覺曝光 最後MV將公開