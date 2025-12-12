全聯上架「進口水果」2盒359元！婆媽讚CP值高：好吃又便宜

全聯福利中心是許多人生活採買的愛店，近日有網友分享一款韓國進口的麝香葡萄2盒359元。對此，網友紛紛留言「大顆的好」、「我覺得cp值很高了，如果沒有產地情節，值得嚐嚐」。

原PO在臉書社群「全聯消費經驗老實說」發文分享，他在全聯看到韓國麝香葡萄，單盒450克199元，2盒特價359元。該名網友表示，「這款韓國麝香葡萄好吃嗎？不貴耶」。

對此，網友紛紛留言，「價格很可以」、「這個價格吃起來可以喔」、「大顆的好」、「有買過，外觀賣相都不錯，但香氣比不上日本的濃郁」、「好吃，現在很便宜」、「我覺得CP值很高了，如果沒有產地情節，值得嚐嚐」、「好吃喔～我買199元」。

廣告 廣告

不過也有網友提醒，「是好吃的，但韓國皮很厚」、「如果只愛日本的請pass，我家是都買這款冰冷凍」、「跟日本的吃起來不是一個東西」、「韓國的麝香外皮偏軟」。

其實韓國麝香葡萄跟日本產的還是有差異，過去就有網友分享，買了一盒韓國產的回家吃，好吃，但是比起上次買的比較貴的日本麝香葡萄，果真是一分錢、一分貨，日本的皮更薄，甜度更高，韓國的也是好吃，只是跟日本的品質還是差了一截。另外台灣也有產麝香葡萄，吃起來則有一點酸，甜味沒有日、韓產的甜。

更多中時新聞網報導

鍾瑶乳房手術 實習醫排排站

小禎女Emma出道 胡瓜叮嚀好好講話

胡宇威罕見暴怒 陳庭妮隔海秀秀