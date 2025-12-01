全聯下架「台灣鯛魚排」！檢出動物用藥超標 已賣4080包急收回

高雄市 / 吳欣蓉 綜合報導

全聯28日突公告下架商品「台灣鯛魚排(大)200g(效期:2027年9月16日)」，但未說明原因。對此，高雄市衛生局今(1)日透露，是因為檢出該產品動物用藥超標，目前在高雄各分店已賣出4080包，已通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收，並主動通知消費者，可持發票或產品向原購買商退換貨。

高雄市衛生局表示，10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

高雄市衛生局調查，這批違規產品共24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批產品下架回收，並主動通知消費者；經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，而產品上游來源為雲林縣，相關案件資訊已正式移函至雲林縣轄區衛生主管機關，進一步展開調查與後續處置；也提醒買到該批產品的民眾，可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若有消費爭議可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

