全聯倉儲大火偵結 冷凍工程商新菱2主管涉違規動火釀9死

台中大肚全聯倉儲於2023年發生嚴重火警，現場火勢猛烈、濃煙竄出，釀成9名工人死亡。（圖／巫冠瑩攝）

台中大肚區全聯倉儲中心於2023年發生嚴重火災，釀成9名工人死亡的重大職業災害。台中地檢署經長期偵辦後，11日偵結並起訴新菱、互益與全聯等3家公司、共14名被告。檢方指出，新菱公司藍姓副理與陳姓主任工程師為導致事故的關鍵角色，兩人違規指示動火施工且輕忽安全措施，造成嚴重後果，應從重量刑。

起火地點位於全聯位於大肚區的地下倉儲區，當時地下一樓已鋪設大量易燃的保麗龍PS板。《ETtoday新聞雲》報導，檢警調查發現，全聯委託互益營造與新菱冷凍空調公司進行工程作業，三家公司及相關主管皆知該區域具高度火災風險，卻未依法設置完善防火與工安設備。

2023年事發當日，新菱藍姓副理與陳姓監工，未申請動火作業許可，亦未通報互益營造現場負責人與第三方安全衛生人員，擅自跳過正式包商，另僱兩名臨時工以氧乙炔切割樓板。為阻擋火星，現場僅以矽酸鈣板與木板簡易遮擋，未使用防火毯，現場也無專人監火，導致掉落火星點燃PS板，濃煙迅速蔓延，釀成7名台籍工人與2名越南籍移工死亡。

檢方指出，藍姓副理雖為現場負責人，卻對施工風險明知故犯，為趕工容忍下屬違規動火，甚至辯稱「不一定要用防火毯，只要有東西阻隔就可」，態度輕率；而陳姓監工則否認違規事實，聲稱案發當下曾在場監火，後又改口推卸責任，試圖規避刑責。

檢方進一步指出，案發當下並無任何人員在地下一樓顧火，各方說詞前後不一，顯示監督失職。藍男自稱曾於工務會議提醒安全，並將責任指向互益現場負責人，但未能提出具體佐證。

針對新菱公司，檢方說明其實際負責人為日本籍鶴貝俊郎，在台業務由林姓總經理主導，藍姓副理為現場主要決策與調度者，並指示主任工程師陳男協助執行。

本案造成9條人命喪失，檢方認為藍、陳二人身負工安之責卻漠視風險，態度冷漠、惡性重大，已對死者家屬造成深重傷痛，建請法院依法從重量刑，以示警惕。

