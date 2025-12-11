全聯倉儲大火奪9命慘劇！ 檢依過失致死起訴14人

發生在去（2024）年12月19日的全聯台中倉儲大火，共造成9名工人死亡，8人受傷的重大工安意外，台中地檢署今（11）日偵結起訴，依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造及台灣新菱公司等3家法人，以及全聯工程科技部最高主管等14人。

台中全聯倉儲去年發生大火，造成9死8傷慘劇，台中地檢署今日偵結，依過失致死罪起訴14人。（圖／資料照片）

根據檢方調查，全聯大肚生鮮二廠重大火災事故，起火點位在廠房地下1樓，是因上方施工層火星掉落，引燃易燃物質所致。經交叉比對後，釐清全聯公司發包互益公司、新菱公司的工程架構，認定3間公司涉嫌重大。

被起訴的14人包括全聯工程科技部最高主管施男、唐姓副理、朱姓專案承辦人；互益公司吳姓負責人、靳姓副理；新菱公司林姓負責人、藍姓副理，加上各自旗下員工，均涉犯過失致死、職安法等罪。

檢警調查，全聯發包給營造廠商互益公司、冷凍設備廠商新菱公司，三方以及主管均明知地下1樓有鋪設大量保麗龍PS板，極度易燃，加上樓層間管道相通，火星若掉下就會起火，屬高風險施工環境，但3間公司均沒有依法做好工安設備以及火災預防措施。

檢方就當天起火位置比對施工配置圖，掌握空調廠商、工班後，經比對證詞發現，當天工人使用乙炔切割機就倉儲鋼構的樓地板切割，準備自4樓拉空調配管至下層樓時，因切割會噴濺大量火花，加上施工處非密閉，四面八方仍存有空隙，火花可能因此噴濺掉落才引燃。

事發當天，陳姓監工只是讓旗下包商切割樓板，僅用簡易板材（矽酸鈣板、木板等）拼接鋪設遮擋火星，沒有使用防火毯，安全巡檢人員看見也沒有阻止，導致火星真的將PS板點燃，大火濃煙瞬間蔓延，造成9名工人（本國籍7人、越南籍移工2人）因為呼吸衰竭或燒灼傷死亡。

檢方也發現，當天切割樓地板時，周圍卻沒有妥適使用防火毯、隔板等防火設施，才認定包括施作工人、督導單位有過失。中檢案發隔天，通知承攬倉儲新建工程空調設備的新菱公司、承攬營建工程的互益公司、承攬機電工程的兆申公司，以及負責分包空調配管的紋禕工程行等，包括現場施工、作業人員共24人到案。

檢方複訊後認定，空調配管作業人員以氧乙炔切割樓地板作業時，疑有未盡防火防護措施的注意義務，相關監督人員也未善盡督導責任，才導致火星引燃保麗龍板（PS板），引發火勢釀9死8傷事故。

檢方當時命新菱公司擔任總督導的藍姓副理、督導空調配管的陳姓主任工程師，列為過失致死罪嫌被告，各命60萬元、40萬元交保；另承包施作空調配管的紋禕公司許姓負責人、陳姓與黃姓員工，同列過失致死被告，各命20萬元、10萬元及5萬元交保。

檢方指出，藍姓被告身為新菱公司工地主任，也是現場負責人，明知本案工程地下室鋪設易燃物且即將灌漿，竟為趕工容任下屬在危險環境下違規動火；陳姓被告身為監工，未申請動火許可，亦未告知施工人員下方有易燃物，且於偵查中否認犯行，佯稱案發時確有在場監火，嗣又改口推卸責任，試圖掩飾犯行。被告藍、陳身負工安重責卻輕忽漠視，致釀本案9名被害人死亡之重大職業災害，造成被害人家屬無可彌補之傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院予以從重量刑，以示懲儆。

