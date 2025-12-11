中部中心／綜合報導

2024年12月19日，發生在台中大肚的全聯倉儲大火，釀成9死8傷，意外至今，即將滿一周年，全案偵查終結，台中市檢方，依涉犯過失致死、違反職安法等罪嫌，起訴全聯公司、互益營造以及新菱公司等3法人，及14名旗下包商、工程人員，同時建請法院，從重量刑。

大火燃燒，整個倉儲被火舌吞沒，黑煙直竄天際，去年12月19日，台中全聯倉儲大火，畫面宛如人間煉獄，7名台灣人、2名外籍移工，不幸命喪火窟。

廣告 廣告





全聯倉儲大火奪9命8傷 中檢起訴3上下游公司、14人

地下1樓大量易燃物.未設防火設備 火勢迅速蔓延（圖／民視新聞）





經過檢方追查，起火點，位在鋪設大量保麗龍PS板的地下1樓，多名管理人員，明明知道，地下一樓有大量易燃物，不但沒有設置防火設備，也沒有申請動火許可，導致施工火星掉落引燃，大火濃煙瞬間蔓延，

全案偵查終結，台中市檢方，依涉犯過失致死、違反職安法等罪嫌，起訴全聯公司、互益營造以及新菱公司等上下游3法人，及14名旗下主管、工程人員及包商。





全聯倉儲大火奪9命8傷 中檢起訴3上下游公司、14人

全聯倉儲大火奪9命 中檢起訴3上下游公司.14人（圖／民視新聞）





這起9死8傷悲劇，在滿周年前，檢方偵結，起訴3間公司及14名人員，而全聯公司也發表聲明，向罹難者及家屬，致上最深的歉意，也表示會秉持負責任的態度，面對後續司法調查。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：全聯倉儲大火奪9命8傷 中檢起訴3上下游公司、14人

更多民視新聞報導

人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號

全聯鯛魚排禁藥檢驗出錯 高雄市衛生局長自請處分

【有片】緬甸政府軍轟炸若開邦醫院逾30死 今年空襲已逾2100次

