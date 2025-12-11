全聯倉儲大火奪9命！滿周年前起訴14人 業者：負責任面對調查

全聯位在台中的倉儲2024年12月發生嚴重火警。（圖／報系資料照）

台中市大肚區全聯公司倉儲2024年12月19日發生嚴重火警，造成9名工人罹難。檢方歷經近一年偵辦，今（11）日偵結起訴全聯、互益營造、台灣新菱公司3公司共14人涉過失致死、職安法等罪。對此，全聯發出聲明，表示秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

大肚區全聯倉儲於去年12月發生9死、8傷大火，造成9名工人受困火場不幸罹難。台中地檢署指出，全聯公司編制的工程科技部，負責統籌生鮮倉儲新建、維運工程，在2022年1月間，為了擴建大肚生鮮二廠，將營造、冷凍被等工程平行發包給互益、新菱公司等廠商。

檢察官表示，全聯等3公司的相關人員明知地下一樓鋪設大量易燃的「PS板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，且上方樓層管道間存有直通地下一樓的管道孔洞縫隙，是容易引發火災的危險場所，卻未依法設置防火設備及措施，最終導致高溫火星沿管道掉落地下一樓後，引燃PS板，火勢延燒大且迅速。

對此，全聯發聲表示，再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。對於起訴結果公司對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

全聯指出，本案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場的施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱及互益公司負責。自事故發生後，全聯即全力配合司法調查，後續亦持續要求2公司依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。

全聯強調，未來將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生，並持續關注罹難者家屬相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。

