全聯倉儲大火案偵結 全聯等3公司14人遭起訴

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說明，「其中新菱公司藍姓現場負責人及陳姓主任工程師，身負公安重任卻違規趕工，嚴重怠忽職守致釀重大死亡、職業災害，造成被害人家屬無可彌補之傷痛，惡性重大且犯後態不佳，建請法院予以從重量刑。」

根據起訴書，3家承包公司及發包的全聯都沒有落實火災預防設備。而新菱公司為趕工，由主任工程師臨時要求下包廠商人員使用氧乙炔在管道間切割樓板，火星飄落到地下1樓，引燃PS板上覆蓋的非防火材質，PS板起火，火勢與有毒氣體快速蔓延到全廠房。

廣告 廣告

對起訴結果，全聯公司表示將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程以及對承包廠商的工安要求，避免類似憾事再次發生。

更多公視新聞網報導

全聯大肚倉儲火災9死 家屬控事發4個月賠償無下文

台中全聯倉儲大火違空污法 粒狀污染物嚴重超標重罰5百萬

台中大肚全聯新建工程火警 24名證人到案、5人列被告

