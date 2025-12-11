全聯倉儲大火起訴 死者家屬拒和解：大公司太欺負人

全聯大火造成水電「5人工班」罹難，家屬至今未走出傷慟。(資料照，記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕全聯福利中心位於台中大肚區生鮮處理廠倉儲，去年12月19日發生大火釀9人死亡悲劇，台中地檢署今天(11日)依過失致死等罪嫌起訴全聯3法人、全聯施姓特助等14人，廖姓水電工頭父子同喪火場，廖姓家屬痛批，弟弟跟姪兒都走了，統包商竟在對年後，上個月才給慰問金100萬元，「人命只值這樣嗎？如果是，我願意拿錢換回2人生命」。

廖工頭的姊姊今天向本報說，全聯大火後，8旬媽媽至今走不出子、孫同喪火場悲慟，事發後，全聯從頭到尾沒出現過，統包商新菱也沒誠意解決，拖到今年4月才開始協調，上個月承諾給慰問金100萬元，人命難道只值這樣嗎？實在是太瞧不起家屬，以為女人好欺負嗎？

廣告 廣告

全聯及統包商在事發後，僅發給慰問金30萬，另由下游空調業者發給慰問金15萬、水電慰問金6萬、包商老闆給薪水5萬及白包3萬，台中市勞工局慰問金10萬、屏東縣政府慰問金3萬元，家屬痛批人命不值錢。

廖姊姊強調，大公司實在是太欺負人，猶如在家屬傷口上撒鹽，不但理賠金對折，連原本就要給家屬保險金還內含，「如果是，我願意拿錢換回2人生命」，家屬團結起來堅持不跟包商及全聯和解。

相關新聞請見︰

台中全聯倉儲大火9死8傷將周年 3公司14人起訴

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中全聯倉儲大火9死8傷將周年 3公司14人起訴

奪9命真相曝！台中全聯倉儲趕工連環錯 鋪滿易燃板竟違規「動火」

摘星山莊65歲工人搬石摔死 工頭嘆：年輕人不願做苦力

疑因兒子欠債6萬 高雄檳榔攤老闆娘慘遭砍死 法院裁定嫌犯收押

