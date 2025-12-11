全聯倉儲大火釀9死！中檢點出關鍵2人惡行 建請法院從重量刑

台中全聯倉儲去年大火釀9死，台中地檢署今日起訴，並針對2人求處重刑。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 台中大肚區全聯倉儲去年大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今日依《過失致死罪》、《職安法》起訴全聯、互益、新菱3家公司法人與14名相關人員，其中新菱監工陳姓主任工程師與現場負責人藍姓主管，偵查期間否認犯行、推卸責任，建請對2人從重量刑。

檢方指出，冷凍設備廠商新菱公司主管明知地下一樓鋪設大量保麗龍PS板，極度易燃，藍姓現場負責人、陳姓監工指示旗下包商紋禕工程行員工切割樓板，僅用簡易板材拼接鋪設遮擋火星，沒有使用防火毯，安全巡檢人員看見也沒有阻止，導致火星點燃下方PS板進而引發大火。

廣告 廣告

檢方點出，藍姓負責人明知工程地下室鋪設易燃物，竟為趕工容任下屬在危險環境下違規動火，而陳姓監工未申請動火許可，也未告知施工人員下方有易燃物，甚至在偵查期間，藍姓負責人還辯稱「不一定要用防火毯，只要有東西阻隔就可以。」

不僅偵查期間否認犯行，還佯稱案發時確有在場監火，嗣又改口推卸責任，試圖掩飾犯行，台中地檢署指出，被告藍、陳身負工安重責卻輕忽漠視，致釀本案9名被害人死亡之重大職業災害，造成被害人家屬無可彌補之傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院予以從重量刑，以示懲儆。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中倉儲大火釀9死今起訴！全聯哀痛發聲明：負責任面對司法調查

苗栗大學生租屋處一氧化碳中毒！半夜頭暈機警打119救回5命