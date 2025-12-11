全聯倉儲大火釀9死 全聯等三公司、14人遭起訴

台籍洪姓男子與俄羅斯籍的小嵐（化名）結婚後，小嵐疑「床上需求無法被滿足」，透過交友軟體結識兩名台男，再約他們出來大戰三百回合，洪男從雲端硬碟發現小嵐出軌，提告向3人求償80萬元，但其中一名台男雖不知小嵐已婚，但私下賠了30萬元和解，另名台男和小嵐則被法官判賠20萬元。

自由時報 ・ 56 分鐘前 ・ 1