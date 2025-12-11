全聯倉儲大火釀9死 全聯等三公司、14人遭起訴

其他人也在看
快訊／全聯倉儲大火奪9命！全案滿周年前偵結…起訴全聯3公司14人
去年12月，台中大肚區興建中的「全聯大肚生鮮二廠」發生重大火警，造成9名工人不幸罹難，歷經近1年偵辦調查，全案於今日（11日）偵結。檢察官認定全聯公司、互益營造公司、台灣新菱公司等3法人及工程部主管施男等14人涉嫌重大，依過失致死、違反職安法等罪嫌起訴；其中檢察官特別點名新菱公司負責人藍男及監工陳男，惡行重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
影／地產商遇洪水路「賭一把」 1家3口遭捲走罹難
影／地產商遇洪水路「賭一把」 1家3口遭捲走罹難EBC東森新聞 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
我還沒上車耶！台東7歲男童「被丟包」市場「緊張到摳手手」爆笑真相曝
台東關山集中市場今（9日）上午，一名7歲男童瞪大雙眼尋找爸媽，不知所措的模樣，讓一旁攤販上前關心並幫忙報案，警方到場後了解，原來男童的家族一早分坐兩台車出門，家人們都以為男童在對方的車上，「丟包」真相大白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
「無照長腿妹」遭老翁闖紅燈撞飛…騰空掉皮滲血畫面曝！
雙方都站不住腳！高雄苓雅區凱旋二路與同慶路口，今（11）日凌晨1時許發生一起驚悚車禍，68歲黃姓男子駕駛休旅車闖紅燈「導彈式」撞飛26歲鄭姓女騎士，力道之大，女子騰空劈腿，接著重摔翻滾數圈，裸露的雙腿被柏油路磨破皮滲血，臉也掛彩送醫。警方一查才發現，黃男駕照已被註銷，鄭女也沒駕照，無妄之災冥冥之中牽引兩人。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
烏克蘭向美遞交新版和平計畫 川普警告歐洲領袖提新會談是浪費時間
烏克蘭10日已向華府遞交更新版的終戰計畫，試圖結束俄羅斯的全面入侵。 烏克蘭官員表示，在等待美方回應之前，不會透露計畫細節。與此同時，美國總統川普指歐洲領袖希望在本周末舉行新的會談，但他警告此舉是「浪費時間」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 24
俄羅斯人妻「需要被調教」連劈兩男 台籍老公頭冒綠光
台籍洪姓男子與俄羅斯籍的小嵐（化名）結婚後，小嵐疑「床上需求無法被滿足」，透過交友軟體結識兩名台男，再約他們出來大戰三百回合，洪男從雲端硬碟發現小嵐出軌，提告向3人求償80萬元，但其中一名台男雖不知小嵐已婚，但私下賠了30萬元和解，另名台男和小嵐則被法官判賠20萬元。自由時報 ・ 56 分鐘前 ・ 1
裝修公司得標5.9億軍購案？ 國防部：營業登記含化學原料批發、合法投標
國防部近期一項「RDX海掃更」火藥原物料採購案，在網路上引發熱議。國民黨立委王鴻薇於臉書質疑，編號（JE15005L097）的公開招標案最後以5.9億元決標，得標廠商竟是一間登記為「室內裝修公司」的福麥國際，引發外界對招標程序與國防預算使用的疑問。對此，國防部回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 134
京華城案再開庭！柯文哲稱今是司法史上重要一天 轟法庭直播被擋在怕啥？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導台北地院審理京華城案，今（11）日起進入最後言詞辯論階段，今、明兩天將進行「提示證據」程序，包含民眾黨前主席柯文哲等1...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 519
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 52
全聯倉儲大火奪9命慘劇！ 檢依過失致死起訴14人
發生在去（2024）年12月19日的全聯台中倉儲大火，共造成9名工人死亡，8人受傷的重大工安意外，台中地檢署今（11）日偵結起訴，依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造及台灣新菱公司等3家法人，以及全聯工程科技部最高主管等14人。中天新聞網 ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
苗博雅稱金門開戰仍可上班課 顧立雄回應了
[NOWnews今日新聞]台北市議員苗博雅日前在直播中表示，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 154
H200解不解禁沒差？陸軍方、學術界早入手 外媒揭內幕
美國總統川普近期放寬對大陸的科技出口限制，允許輝達H200人工智慧晶片出口。儘管北京尚未正式表態是否批准H200在國內銷售，但路透社檢視過百份招標文件與研究論文後發現，H200早已透過「灰色市場」流入大陸。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 2
WBC經典賽大谷8強才登場 井端弘和：目前不考慮
由於MLB主導大聯盟球星進度拖延，日本隊徵召旅美大聯盟球星主動表態，「侍 Japan」監督井端弘和公開表示，希望洛杉磯道奇隊二刀流超級巨星大谷翔平能夠在三月初的熱身賽就加入國家隊。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
「拿機票申請免教召」卻未出境 35歲男遭判刑2個月、罰4萬
判決指出，徐男為桃園市後備指揮部所屬後備軍人，原應於2024年10月14日前往桃園市龍祥凌雲活動中心報到。教召令於同年8月29日送達其戶籍地，由其母親簽收後轉交通知。徐男隨後於10月9日向後備指揮部提出航空公司電子機票影本，申請免召，並獲准免除本次教召。然而，徐男最終...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 38
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 56
台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你
從影片中可見，原PO手持一罐煉乳，直接在滷肉飯上大肆傾倒，濃稠的白色液體覆蓋在滷肉與白飯之上，視覺衝擊感十足。原PO發文表示，「我要再來跟各位宣導一下，雖然看起來很邪教，但真的滿搭的。」影片曝光後，在網路上掀起熱烈討論。不少網友無法接受如此顛覆味覺的搭配，紛...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 1
苗栗縣府「重罰」人人犬舍480萬 米可白直問鍾東錦：一條命只值1萬5？
藝人米可白10日在臉書發文，直指苗栗縣「人人犬舍」爆出的嚴重虐犬事件並未真正獲得妥善處理，並公開向苗栗縣長鍾東錦喊話，強調「這是一群孩子用生命發出的聲音」。米可白表示，縣府最終裁罰480萬，換算下來，290條生命，一條只值1萬5，讓她忍不住直問鍾東錦：「這真的是您認為的『重罰』嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 24
人工生殖法 女同婚、單身女適用
行政院會今（11）日將通過《人工生殖法》修正草案，政委陳時中昨透露，此次修法將適用對象從不孕夫妻擴大至女性同婚配偶、18歲單身女性，且一定要用自己的子宮生育，但男同志婚姻因代孕疑慮，仍不適用這次修法；一向反對修法與代理孕母脫鉤的白委陳昭姿痛批，這是「閹割版」的《人工生殖法》，民眾黨團仍堅持納入代理孕母條文，尋求國民黨支持一起通過。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 98
美國強化入境審查 英法澳日等42國免簽旅客須申報五年社群媒體紀錄
美國《聯邦公報》（Federal Register）10日公告入境新制！享有免簽證待遇的外國旅客，在入境美國之前，須申報過去五年的社群媒體使用紀錄，這項新制適用於42個免簽國家的旅客，包括英國、法國、澳洲與日本等。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 64
黃帝穎律師：藍白不敢倒閣，就證明閣揆不副署違憲惡法具正當性！
立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調「行政院沒有必須執行的壓力」。黃帝穎律師今（11）天發表專文指出，閣揆不副署違憲惡法是守憲護民的最後防線。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 5