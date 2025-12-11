全聯倉儲大火釀9死！滿1年前夕 全聯、承包公司14人遭起訴

全聯台中生鮮倉儲去年大火釀9死8傷，台中地檢署今日偵結起訴14人。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 台中市大肚區全聯生鮮倉儲去年12月19日發生火警，釀成9死8傷慘劇，案發後有多名營造主管被列過失致死被告交保，台中地檢署在即將滿1年之際宣布偵查終結，今日依過失致死等罪嫌起訴全聯、互益公司、新菱公司等3法人，以及施姓男子等14人。

事發後經台中地檢署偵辦，起火點位於廠房地下1樓，當時上層空調配管作業人員以氧乙炔切割樓地板作業時，噴濺大量火花，周圍卻沒有妥適使用防火毯、隔板等防火設施，火星掉落引燃易燃材料，最終釀成9死8傷的大火。

當時台中地檢署將承攬倉儲新建工程空調設備新菱公司的總督導藍姓副理、督導空調配管的陳姓主任工程師，列為過失致死罪嫌被告，各命60萬元、40萬元交保；另承包施作空調配管的紋禕公司許姓負責人、陳姓與黃姓員工，同列過失致死被告，各命20萬元、10萬元，及5萬元交保。

台中地檢署指出，3家上下游公司在施工時均未依法設置防止火災必要安全衛生設備及措施，現場負責人也均疏未注意，未落實動火作業管制，更未要求廠商調整工序或採取必要防護，施工過程中沒有依照規定使用防火毯遮擋火星，僅以簡易板材遮蔽，因此依過失致死起訴全聯、互益公司、新菱公司等3法人，以及施姓男子等14人。

