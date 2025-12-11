全聯倉儲大火9死 趕工未設置防火設施釀災 三公司、14人遭起訴
台中市大肚區全聯公司倉儲去年12月19日發生大火，造成9人喪生。台中地檢署調查，相關人員明知已鋪設易燃的PS板，為了趕工未依法設置防火設施，未落實動火作業管制因此導致火警，今天依過失致死、職安法等起訴全聯等3公司及全聯施姓主管等14人。
台中市大肚區全聯公司倉儲去年12月19日發生火警釀9死，台中地檢署經過近一年時間調查，傳喚多名被告、證人，調取相關契約及施工圖等資料，交叉比對釐清工程發包架構與各層級管理責任後，認全聯施姓主管等14人及全聯公司、互益公司、新菱公司3法人涉嫌重大，今天偵結起訴。
檢方發布新聞稿指出，起火點在廠房地下一樓，因上方樓層施工火星掉落引燃易燃材料所致。全聯公司工程科技部、互益公司及新菱公司等相關人員明知工程地下一樓已鋪設大量易燃「PS板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，上方樓層管道間存有直通地下一樓的管道孔洞縫隙，屬易引起火災的危險場所。
全聯公司、互益公司、新菱公司均未依法設置防火設備及措施，施姓主管等人未注意、未落實動火作業管制，也未要求廠商調整工序或採取必要防護。
去年12月19日上午新菱公司為趕工，陳姓監工在未申請動火許可情況下，指示包商派員在管道間使用氧乙炔進行切割樓板作業，僅由新菱公司工程師撿拾工地內的矽酸鈣板及木板予以拼接，覆蓋在地下一樓所鋪設的PS板上，作為安全防護措施。
施工過程2工人未依規定使用防火毯遮擋火星，僅以簡易板材遮蔽，現場安衛巡檢人員發現，未要求立即停止改善，導致火星沿管道間縫隙掉落至地下一樓引燃PS板，火勢迅速蔓延並產生大量濃煙，現場7名本國籍工人、2名越南籍移工因高溫濃煙導致呼吸衰竭或燒灼傷，不幸死亡。
檢方認為，新菱公司藍姓負責人明知工程地下室鋪設易燃物且即將灌漿，為趕工容任下屬在危險環境下違規動火，陳姓監工未申請動火許可，也未告知工人下方有易燃物，在偵查中否認犯行，佯稱案發時有在場監火，又改口推卸責任，試圖掩飾犯行。
檢方表示，藍男、陳男身負工安重責卻輕忽漠視，以致釀9死重大職業災害，造成被害人家屬無可彌補傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。
（責任主編：莊儱宇）
