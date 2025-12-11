全聯倉儲大火9死 3公司14人起訴

台中市大肚區全聯公司倉儲去年大火釀九死，台中地檢署昨日依過失致死罪嫌，起訴全聯、新菱、互益，以及全聯公司施姓主管等十四人。 （記者陳金龍翻攝）

台中市大肚區全聯公司倉儲去年大火釀九死，台中地檢署十一日依過失致死罪嫌起訴全聯公司、新菱公司、互益公司，以及全聯公司施姓主管等十四人，查出承攬冷凍設備的新菱公司為趕工，以「點工」方式臨時要二名工人切割樓地板，全聯聘的第三方安衛人員見工人沒使用防火毯、冷凍設備噴濺，竟認為「非嚴重立即危險」，一連串要命疏失才釀慘劇。

起訴書指出，全聯規劃擴建「大肚生鮮二廠」，一一一年一月由全聯為起造人，互益為承造人承攬結構體營造工程，而冷凍倉儲設備發包給新菱公司，其餘工程平行發包各廠商，彼此間溝通協調，實際全由全聯工程科技部統籌。

檢方指出，起火點在廠房地下一樓，因上方樓層施工冷凍設備掉落引燃易燃材料所致。全聯工程科技部、互益及新菱等相關人員明知工程地下一樓已鋪設大量易燃「ＰＳ板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，上方樓層管道間存有直通地下一樓的管道孔洞縫隙，屬易引起火災的危險場所。三公司均未依法設置防火設備及措施，施姓主管等人未注意、未落實動火作業管制，也未要求廠商調整工序或採取必要防護。

去年十二月十九日上午新菱公司為趕工，由陳姓監工即主任工程師在未申請動火許可下，指示下包商紋禕公司許姓負責人派陳姓、黃姓員工在管道間使用氧乙炔切割樓板，並僅由新菱的高姓工程師撿工地內的矽酸鈣板、木板，予以拼接覆蓋，充作安全防護措施。

檢方發現，陳、黃切割樓地板過程時，也未依規定使用防火毯遮擋火星，僅用簡易板材遮蔽，經現場安衛巡檢的林姓、楊姓人員發現，二人卻也疏未要求其等立即停止、命改善，才導致高溫火星沿管道間縫隙掉落引燃，最終大火釀七名本國人、二名越南籍移工葬生火窟。

檢方認為，新菱公司藍姓負責人為趕工容任下屬在危險環境下違規動火，陳姓監工未申請動火許可，也未告知工人下方有易燃物，以致釀九死重大職業災害，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

對於起訴結果，全聯對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，對相關被告主管、員工也會給予必要的協助。