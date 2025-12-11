全聯倉儲施工大火釀9死8傷 檢方起訴3公司14人批漠視工安：請求從重量刑

全聯倉儲去年12月發生大火，檢方近日偵結起訴全聯等3公司14人。民眾提供



台中市大肚區全聯公司倉儲2024年12月19日發生大火，釀成9死8傷慘劇，台中地檢署歷經將近一年偵辦，近日偵結起訴全聯公司、互益營造及台灣新菱公司等3名法人，並將全聯僅次於董事長職位的施姓特助等14人依過失致死、職安法等罪起訴。

檢警追查後指出，全聯發包給營造廠商互益公司、冷凍設備廠商新菱公司，三方及主管均明知地下一樓有鋪設大量保麗龍PS板，極度易燃，加上樓層間管道相通，一旦火星落下就會起火，是高風險施工環境，但三間公司均沒有依法做好工安設備及火災預防措施。

檢方也就當天起火位置比對施工配置圖，經比對證詞後發現，當天工人使用乙炔切割機就倉儲結構的樓地板切割，準備自4樓拉空調配管至下層樓時，因切割會噴濺大量火花，加上施工處非密閉，四面八方仍存有空隙，火花可能因此噴濺掉落才引燃。

檢方還發現，陳姓監工指示旗下包商紋禕工程行員工切割樓板時，僅用簡易板材拼接鋪設遮擋火星，並未使用防火毯，安全巡檢人員見狀也未阻止，導致火星真的將PS板點燃，大火濃煙瞬間蔓延，導致9名工人因呼吸衰竭或燒灼傷死亡。

檢方指控，藍姓被告身為新菱公司工地主任（現場負責人），明知本案工程地下室鋪設易燃物且即將灌漿，竟為趕工任由下屬在危險環境下違規動火；陳姓被告身為監工，未申請動火許可、亦未告知施工人員下方有易燃物，且於偵查中否認犯行，佯稱案發時有在現場監火，後續又改口推卸責任，試圖掩飾犯行。兩人身負工安重責卻輕忽漠視，導致本案9名被害人死亡，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院予以從重量刑，以示懲儆。

