全聯倉儲火警奪9命 家屬指包商理賠打折拒和解

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市大肚區全聯公司倉儲去年12月發生火警釀9死，罹難廖姓水電工頭父子的家屬今天表示，包商對理賠金打折，毫無誠意，願拿錢換回2人生命，拒絕和解。

全聯倉儲去年12月19日發生9死火警，台灣台中地方檢察署經近1年調查，相關人員明知已鋪設易燃PS板，趕工未依法設防火設施，未落實動火作業管制，導致火警釀9死，起訴全聯等3公司及全聯施姓主管等14人。

廖姓水電工頭帶兒子和其他人在3樓夾層工作，逃生不及喪命。

廖姓工頭姊姊告訴媒體，80歲的媽媽至今走不出子孫同喪火場的悲痛。事發後，包商台灣新菱股份有限公司沒誠意解決，賠償一拖再拖。

她說，弟弟是新菱下游包商員工，火調報告出爐確認肇責，新菱談和解金，家屬要求每人新台幣1500萬元，還被打對折，員工保險理賠的300萬元也要從中扣除，根本在家屬傷口撒鹽。如果可以，願拿錢換回2人生命，絕不與包商和解。

截至發稿時，記者致電新菱，暫無法取得回應。（編輯：李明宗）1141211