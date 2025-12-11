全聯倉儲趕工未設防火設施釀9死 3公司14人遭起訴

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中地檢署調查全聯公司倉儲火警，相關人員明知已鋪設易燃的PS板，趕工未依法設置防火設施，未落實動火作業管制，導致火警釀9人死亡，今天起訴全聯等3公司及全聯施姓主管等14人。

台中市大肚區全聯公司倉儲去年12月19日發生9死火警，台中地檢署經過近1年時間調查，傳喚多名被告、證人，調取相關契約、施工圖等資料，交叉比對釐清工程發包架構與各層級管理責任後，認全聯施姓主管等14人及全聯公司、互益公司、新菱公司3法人涉嫌重大。今天偵結起訴並發布新聞稿。

檢方指出，起火點在廠房地下1樓，因上方樓層施工火星掉落引燃易燃材料所致。全聯公司工程科技部、互益公司及新菱公司等相關人員明知工程地下1樓已鋪設大量易燃「PS板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，上方樓層管道間存有直通地下1樓的管道孔洞縫隙，屬易引起火災的危險場所。

全聯公司、互益公司、新菱公司均未依法設置防火設備及措施，施姓主管等人未注意、未落實動火作業管制，也未要求廠商調整工序或採取必要防護。

去年12月19日上午新菱公司為趕工，陳姓監工在未申請動火許可情況下，指示包商派員在管道間使用氧乙炔進行切割樓板作業，僅由新菱公司工程師撿拾工地內的矽酸鈣板及木板予以拼接覆蓋在地下1樓所鋪設的PS板上，作為安全防護措施。

施工過程2工人未依規定使用防火毯遮擋火星，僅以簡易板材遮蔽，現場安衛巡檢人員發現，未要求立即停止改善，致火星沿管道間縫隙掉落至地下1樓引燃PS板，火勢迅速蔓延並產生大量濃煙，現場7名本國籍工人、2名越南籍移工因高溫濃煙導致呼吸衰竭或燒灼傷，不幸死亡。

檢方認為，新菱公司藍姓負責人明知工程地下室鋪設易燃物且即將灌漿，為趕工容任下屬在危險環境下違規動火，陳姓監工未申請動火許可，也未告知工人下方有易燃物，在偵查中否認犯行，佯稱案發時有在場監火，又改口推卸責任，試圖掩飾犯行。

檢方表示，藍男、陳男身負工安重責卻又輕忽漠視，以致釀9死重大職業災害，造成被害人家屬無可彌補傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。（編輯：謝雅竹）1141211