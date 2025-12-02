全聯再爆食安問題！鯛魚排「驗出禁藥」，1萬5千片流入全台18縣市





全聯販售的「台灣鯛魚排」，近日遭抽驗，檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品源自雲林縣，全聯也隨即公告緊急下架並停售。後續調查發現，全聯全台家門市共進貨1萬5624片，共有18縣市門市受波及。

高雄市衛生局於「114年食品抽驗計畫」中，抽驗市售水產品時，在全聯路竹中正分公司檢出「台灣鯛魚排（大）」，含不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm。該批產品源自雲林縣，雲林縣衛生局接獲通報後，已赴養殖池再次採樣，並對該養殖場實施移動管制，至於藥物殘留原因仍待後續釐清。

雲林縣衛生局表示，有問題的「台灣鯛魚排」（效期為2027年9月15日、16日）已要求全聯全面下架回收，全聯全台共有369間門市進貨此批魚排，共進貨1萬5624片，總計已售出1萬3793片，回收1831片。





圖片來源：freepik

全聯全台共有369間門市進貨此批魚排，共進貨1萬5624片，已售出1萬3793片，目前僅回收1831片；產品流入台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、金門及澎湖等18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江未受影響。





對於此次事件，全聯表示已第一時間將該商品全面下架，並表示廠商提供的 SGS檢驗結果為「未檢出」，目前正等待衛生局與廠商複檢結果；若消費者購買到效期為2027/9/16的商品，可持商品與發票至原店辦理退換貨或退現。

