全聯再爆食安疑慮！鯛魚排驗出禁藥 4千包早售出

（記者許皓庭／綜合報導）全聯福利中心近日公告「台灣鯛魚排（大）約200g」可辦理退換貨，但未說明原因，引發消費者憂心。高雄市衛生局今日證實，該批產品在例行抽驗中檢出不得含有的動物用藥成分，已要求全聯立即下架回收並通知購買民眾。由於其中大量商品已被售出，衛生局提醒消費者可憑發票或商品向原門市辦理退費。

圖／全聯福利中心於官網公告「台灣鯛魚排（大）約200g」可辦理退換貨，但未說明原因，引發消費者憂心。（翻攝 全聯福利中心 網站）

高雄市衛生局表示，10 月間執行「114 年食品抽驗計畫」，共抽驗 112 件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司查驗到一款「台灣鯛魚排（大）」，其效期標示為 2027 年 9 月 16 日。檢驗結果顯示，該產品含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反現行「不得檢出」的標準。

衛生局指出，在接獲檢驗結果後，已於 11 月 27 日派員至門市進行稽查，確認該批共 24 包商品已全數售出，架上亦未再販售同批次產品，並同步通知全聯總公司全面回收與公告。

進一步調查則顯示，高雄市各分店總計進貨 4,488 包，同批次商品中已有 4,080 包售出，另有 408 包被依指示完成下架。由於產品上游來源為雲林縣，衛生局已將資料函移當地衛生單位進一步查察。

全聯日前在官網與門市公告指出，消費者若購買到本批產品，可攜帶商品與交易發票至原購買門市辦理退貨或更換，亦提供客服專線供民眾洽詢。然而，公告最初未載明原因，有網友在官方粉專留言詢問「是過期下架嗎？」、「還能安心吃什麼？」等疑慮，直到衛生局說明後，相關原因才明朗。

衛生局進一步提醒，如民眾對食品安全有疑慮，可撥打市府消費者服務中心或 1950 消費者服務專線尋求協助；若已購買此批商品，建議立即向門市申請退換，以保障自身權益。

同時，衛生局也強調，水產品動物用藥的管制屬重要食安事項，後續將持續擴大抽驗與稽查頻率，確保市售食品品質維持在安全範圍內。

