全聯冷凍鯛魚排驗出禁藥 全台分店已賣出1.3萬餘片

全聯門口貼著下架公告，提醒民眾退換貨，因為他們販售的一款來自雲林、效期到2027年9月的冷凍台灣鯛魚排，被高雄衛生局驗出不得檢出的動物用藥。

高雄市衛生局食品衛生科技正鄭慧君表示，「效期2027年9月16日產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，規定不得檢出。」

民眾在貨架前挑選肉品，衛生局10月抽驗食品時，在路竹這家全聯分店查到違規產品，上個（11）月27日再度派人稽查，確認該分店共進貨24包，已全部賣出。

而雲林接獲高雄通報後，調查確認製造商同批貨全數供貨給全台18縣市、369家全聯分店，除了基隆、宜蘭、花蓮和沒有門市的連江縣以外，共進貨1萬5624片、已賣出1萬3793片。

雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲指出，「總共有1萬5624片的進貨數量，然後賣出了有1萬3793片，回收下架的數量有1831片，本縣也有一家全聯分店，也進了120片，賣出了6片。」

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說明，「因為有些民眾他有可能對恩氟喹啉這種抗生素，他是屬於會過敏的，那吃了違規鯛魚排，反而出現一些過敏反應，例如說皮膚長蕁麻疹，會癢、不舒服。」

醫師表示，恩氟喹啉羧酸是廣效性抗生素，依法禁用於水產品，因為它不僅可能導致環境的抗藥性細菌增加，也可能讓食用者產生過敏反應。雲林縣動植物防疫所上午也到東勢鄉的養殖場抽驗，但養殖漁民也喊冤，表示從沒用過藥。

許姓養殖漁民說：「根本沒有在用那種藥，怎麼會用？合作社檢查都有合格，才開始抓魚。」

漁民表示，被驗出有問題的魚養了1年多，同期還養了另一池，現在沒辦法出貨、損失慘重，因為雲林縣府已對養殖場進行移動管制，要釐清用藥來源。

而全聯則回應，第一時間已不分批次、全面下架該產品，民眾若有購買，可持發票及商品到購買門市退換貨。