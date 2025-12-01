全聯冷凍鯛魚排驗出禁藥 全面下架開放退換貨

高雄市衛生局食品衛生科技正鄭慧君說明，「效期2027年9月16日產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，規定不得檢出。」

民眾在貨架前挑選肉品，衛生局10月抽驗食品時在路竹這家全聯分店查到違規產品，上個月27日再度派人稽查，確認該分店共進貨24包已全部賣出。接著清查轄內各分店共進貨4488包、售出4080包、下架408包。

消費者陳先生表示，「聽到這樣就不敢吃了。」

民眾擔憂食安，希望政府更嚴格把關。醫師表示，恩氟喹啉羧酸是廣效性抗生素，依法禁用於水產品，因為它不僅可能導致環境的抗藥性細菌增加，也可能讓食用者產生過敏反應。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，「因為有些民眾他有可能對恩氟喹啉這種抗生素，他是屬於會過敏的，那吃了違規鯛魚排反而出現一些過敏反應，例如說皮膚長蕁麻疹、會癢、不舒服。」

雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲回應，「有問題的產品它在這一家公司廠內已經都沒有庫存了，然後它是全部都賣到全聯的公司，我們就在第一時間也通知全聯的台北總公司。」

雲林衛生局獲報，調查確認製造商同批貨全數供貨給全聯，上午相關單位也派人到東勢鄉的養殖場抽驗，後續將進行復驗及管制。全聯則回應，第一時間已不分批次全面下架該產品，民眾若有購買可持發票及商品到購買門市退換貨。

