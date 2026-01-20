全聯卡友慶17%卡好康 大全聯卡量販店9折價

採買年貨開銷大，選對信用卡才能省荷包。全聯福利中心推出新春卡友慶，於指定日期以指定銀行信用卡綁定PX Pay或全支付消費，滿額最高可獲17%福利點；在大全聯刷台新大全聯信用卡，回饋率達23.3%。全支付舉辦「市場年節採買」專屬活動，於傳統市場掃碼購物最高拿25%全點。愛金卡則祭出可愛又應景的造型卡。

全聯福利中心「新春卡友慶」活動登場，1月23日至2月26日每週六、日及2月13日以聯邦銀、台北富邦、中國信託、永豐銀、第一銀行、星展銀行、彰銀、凱基、新光銀信用卡或台新大全聯信用卡、國泰世華CUBE卡、玉山銀行公務人員國民旅遊卡綁定PX Pay、全支付交易，單筆滿1,300元贈650福利點。

同時搭配「黃金年貨日」活動，1月24日至2月8日每週末、2月13日至15日，福利卡友單筆購物達1,000元贈800限時福利點，疊加各銀行的自行加碼，總回饋率在11%~13%間；其中又以玉山公務人員國民旅遊卡最強，狂撒11%福利點與6% e point，回饋率來到17%。

到量販賣場採購年節食材與零嘴，在大全聯持台新大全聯信用卡結帳最優。即日起至3月31日店內消費贈1.2%福利點，加上全利加倍活動1%、全支付加碼4.8%、「全全到位」4%、指定檔期加碼等好康，11%福利點與全點輕鬆到手。1月23日至2月26日還有滿額送方案，單筆刷卡滿5,500元送150元大全聯現金抵用券、滿2萬8,000元贈600元券，指定日購滿2,000元再打9折，整體回饋率衝上23.3%。

喜歡到傳統市場感受在地人情味，全支付即日起至2月28日展開「市場年節採買」活動，只要在APP內完成登錄，於台北市迪化街商圈、南門市場、水源市場、北投市場、士東市場、新北市秀豐市場、五股市場、台中市黎明黃昏市場、新一點利黃昏市場……等19大市場掃碼付款，單筆不限金額均贈20%全點；綁定國泰世華、台北富邦、華泰、上海銀、玉山、聯邦、華南、台新等8大銀行信用卡，加送5%點數。合計最多能賺25%，相當於購物打75折。

愛金卡公司順應年節氣氛，打造全新造型卡「2026招財進喵刮刮樂icash2.0」與「烘爐地-金運當頭icash2.0」。其中，招財貓卡將刮刮樂遊戲設計在卡片背面，每張卡能隨機刮出OPENPOINT點數，最高可獲得1萬點。烘爐地卡以Q版土地公當卡面，每張卡都經過爐祈福，並附贈烘爐地發財金兌換券，前往烘爐地參拜時就能順便兌換。雙卡售價150元、120元，即日起正式開賣。

