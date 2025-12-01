全聯又踩雷！台灣鯛魚排驗出殺蟲劑緊急全面下架 逾９成已售出配合退換貨

繼先前雞蛋驗出殘留農藥芬普尼超標後，全聯又踩雷！高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028 ppm，已要求下架，經了解，高雄市共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。

全聯台灣鯛魚排驗出殺菌劑全面下架

全聯日前公告，依高雄市衛生局通知，本公司即日起下架以下商品並接受退換貨或退現，其產品為「200克重的台灣鯛魚排」，但並未說明全面下架產品主因。

今（1）日高雄市政府衛生局證實，10月間執行114年食品抽驗計畫，抽驗12件市售水產品，其中全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm超標，違反不得檢出檢驗標準，因而要求全聯立刻啟動回收作業。

高雄衛生局於11月27日派員至該分公司稽查，經查高雄各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，而該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察。

全聯：全面協助消費者退換貨



高雄市衛生局表示，已要求全聯總公司通知所有購買該批台灣鯛的消費者，並接受退換貨或退現，消費者若已購買，可持產品或發票回原購買門市辦理退換貨。此外，若因該批台灣鯛產生消費爭議，可聯繫市府消費者服務中心或1950專線協助處理。

全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來，全聯、大全聯已將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益，民眾若購買到該產品（效期為2027/9/16），可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

恩氟喹啉羧酸過量恐痙攣、呼吸困難



根據食藥署官網，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）是一種合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，但未核准使用於水產品，過量使用可能會導致腸胃不適並影響腎功能，嚴重恐引發中毒，其症狀包含嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難。

高雄市衛生局提醒，民眾若近期身體出現疑似用藥反應、不適或疑慮，可與醫療院所討論並說明曾食用台灣鯛，但目前並未發現大規模健康事件。