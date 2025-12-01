全聯台灣鯛檢出禁藥 養殖業者喊冤「未使用」 漁業署推測這原因

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供



高雄市衛生局日前抽驗市售水產品時，於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛排(大)效期2027年9月16日」，檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹林羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm。雲林縣府農業處、動植物防疫所今日（12/1）前往供貨的養殖場抽驗，許姓漁民否認有使用，搞不清楚為何會驗出，農業處則表示養殖場週邊沒有畜牧場、環境單純，已針對場內在養的2萬多尾進行移動管制及抽驗，農業部漁業署也表示目前已禁止該養殖場出貨，管制時間將視檢驗結果而定。

雲林縣農業處今日上午接獲衛生局通報後，隨即出動漁業科會同動植物防疫所人員前往養殖場訪視及抽驗，農業處表示，現場勘查養殖場使用地下水養殖，週邊環境單純，沒有其他畜牧場。據許姓漁民自述，他沒有使用恩氟喹林羧酸，過去也未曾檢出，這次被檢出他也覺得很疑惑。

農業處指出，恩氟喹林羧酸具廣效性抗菌作用，可對抗革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌，不過如果過量使用，可能導致腸胃不適，並影響腎功能。我國規定該藥物可用於牛豬及家禽等，允許殘留量從0.1至0.3ppm不等，但禁止使用在水產品，因此不得驗出。

農業部漁業署則推測，此次有問題的台灣鯛檢體，檢出量為0.028ppm，如果養殖戶是為了治病而投藥，殘留量會超過1ppm，推測極有可能非養殖戶蓄意使用禁藥，而是水源汙染或林田汙染所致。

漁業署說明，依據農業部、衛福部及環境部共同成立的「環境保護與食品安全協調會報」跨部會平台，農業部與衛福部共同組成監測網，由農業部門進行養殖端、衛生部門進行市場監測，以維護國內水產品安全。一旦市場端監測出不合格水產品，將由衛生部門進行追蹤追溯販運商水產品來源後，移交農業部門調查源頭養殖場是否有違法用藥情形，並進行移動管制，禁止魚貨出貨，具體管制時間將視檢驗結果而定，並將對魚體進行檢驗；若確診魚體藥物殘留超標，將要求整批銷毀。

