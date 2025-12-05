全聯台灣鯛烏龍檢測事件 雄檢指派化學背景檢察官查辦離職助理

高市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）公開坦承錯誤，檢警將涉案女助理帶回偵訊。市府提供

高市衛生局先前宣布全聯「台灣鯛魚排」含禁藥，鬧出全台譁然，結果竟是前研究助理誤改儀器參數，讓檢驗數據被放大10倍。市長陳其邁道歉，並承諾求償補償，高雄地檢署也火速指派具化學背景的林恒翠檢察官指揮偵辦，調查是操作疏失還是人為刻意；昨晚陳女被帶回偵訊，她坦承是自己不小心造成，直到凌晨3時許才製作完筆錄離去。

高市衛生局日前對全聯販售的「台灣鯛魚排」進行例行抽驗，原本大張旗鼓宣布檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，引發食品安全恐慌，沒想到事件急轉直下，內部清查，竟發現是離職不久的陳姓女研究助理，操作液相層析串聯式質譜儀（LC-MS/MS）時手動改動檢測條件，導致檢驗值瞬間被拉大10倍，硬生生把合格產品「放大」成不合格。

衛生局比對紀錄後發現，陳女在10月14日檢驗時便已異動設定，造成全聯魚排驗出0.03ppm禁藥殘留。甚至到了10月27日，另一名同仁依慣性操作複驗，也沒發現設定遭改動，依原數據跑出0.028ppm，再度誤判超標，讓整起烏龍越滾越大。

事後衛生局想找陳女釐清，但對方已離職、聯繫不上，只能先依「使公務員登載不實」方向移送司法；警方昨晚循線將她帶回偵訊，陳女坦承是「不小心操作錯誤」，筆錄做到凌晨3點才返家。外界仍質疑是否真為單純疏失。

由於案件涉及專業儀器分析與數據可信度，高雄地檢署今指派具農化背景、曾辦多起重大案件的林恒翠檢察官接手。法界指出，若查出故意更動數據，不論是承辦人或「惡搞同事」，都可能觸犯登載不實相關罪名；但若純屬過失，刑事上並不處罰。

市長陳其邁已公開向全聯及業者致歉，承諾後續賠償與檢驗流程全面檢討。真正的「錯誤來源」究竟是疏失還是人為？仍待檢調進一步釐清。



