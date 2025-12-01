全聯台灣鯛爆藥檢不合格！4千包已售出 高雄衛生局急追流向

全聯「台灣鯛魚排」爆出藥檢超標，官方緊急公告下架。讀者提供



全聯「台灣鯛魚排」驚傳藥檢不合格！高市府衛生局日前抽檢水產品時，在路竹中正分公司抽驗時，發現含不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，該分店進貨產品已全數售出。經擴大清查，全聯在高雄共進貨4488包，4080包已售出、408包下架回收，產品來源為雲林縣，衛生局已函請當地衛生局追查。

衛生局近日執行食品抽驗計畫，在全聯路竹中正分公司抽驗到一款「台灣鯛魚排（大）」（效期至 2027年9月16日），檢出不得存在於水產品中的動物用藥 恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028ppm，判定違規。

廣告 廣告

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供

衛生局於11月27日派員稽查，該店該批產品共進貨24包，均已售出無庫存。衛生局隨後要求全聯全面清查，結果顯示全聯在高雄市各分店共進貨 4,488 包，其中4,080包已售出，剩餘408包已全數下架回收。

經追查，產品上游來源為雲林縣，衛生局已函請雲林縣衛生局進一步查辦來源管理問題。衛生局提醒，曾購買此批次產品的民眾，可持發票或商品包裝向原購買門市辦理退換貨。

更多太報報導

清完一座又一座！高雄燕巢又見垃圾山 環保局證實：清除中

「我能幫你解鎖帳號」 高雄6人被騙！假駭客收費詐5萬落網

果嶺公園年燒1700萬！議員質疑恐排擠預算 陳其邁：歡迎企業認養