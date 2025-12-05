全聯台灣鯛禁藥案爆烏龍 陳其邁三度致歉！衛生局曝疏失細節

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供



全聯「台灣鯛魚排」日前被高市府衛生局檢出禁藥，昨晚衛生局緊急開記者會鞠躬道歉，承認電腦設定錯誤導致檢驗值放大10倍誤判，並將全案移送檢調。高雄市長陳其邁今（12/5）三度致歉，強調將嚴格追責、校正檢驗標準，衛生局除承諾落實SOP並負起賠償責任，也曝光疏失細節。

衛生局爆發藥檢烏龍事件，陳其邁今天受訪三度致歉並表示，首先要對全聯及雲林養殖業者道歉，強調這次錯誤屬極少發生的人為疏失，但影響重大，衛生局將立即校正儀器、標準化檢驗流程，確保日後執行嚴格的標準作業程序。

陳其邁進一步指出，責任追究不僅限於操作同仁，相關主管及檢驗人員均須負起督導責任，並呼籲衛生局與養殖戶及全聯聯繫，承擔賠償責任。

陳其邁強調，事件凸顯標準作業程序的重要性，未來所有檢驗作業將落實重複核驗與系統檢查，並確保資訊公開透明，「希望衛生局能記取教訓，落實檢驗標準與資訊透明，讓社會對食品安全有信心」。

衛生局說明，事件源於一名操作同仁違反標準作業程序，更改電腦後台參數，導致檢驗數值放大10倍；後續複驗時，第二位同仁未核實設定，也依錯誤數值進行檢驗，導致結果仍不正確。

衛生局副局長潘炤穎指出，相關操作違反標準作業程序，複驗本應覆核設定，避免誤判，整個過程中的疏失將一併移送檢調釐清。

高市府表示，衛生局已配合FDA進行儀器校正與標準化作業，並將全程公開調查結果。檢調介入後，將釐清事件究竟是人為疏失或有其他因素，確保責任明確。

