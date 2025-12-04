全聯台灣鯛禁藥案逆轉！高市衛生局搞烏龍 漁民無奈：快被政府害死

全聯台灣鯛被驗出禁藥，高雄市衛生局證實是烏龍一場。示意圖。資料照



全聯台灣鯛魚排被高雄市衛生局通報檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，引發消費者恐慌。然而案情今（12/4）日急轉直下，衛生局承認是因檢驗人員電腦設定錯誤，導致數值被放大10倍，真正結果應為「未檢出」。對此，有漁民無奈怒批「快被政府害死了」，表態會求償。

高雄市衛生局下午召開記者會致歉，說明該批檢驗結果「不合格」屬操作人員故意或過失所致，向雲林「口湖漁類生產合作社」、全聯及受影響民眾表達歉意，並強調後續將依法追究相關人員責任，並與全聯及合作社協調損失賠償，全案亦移送司法調查釐清，應負之責絕不迴避。

被點名的口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，這次禁藥風波屬「無妄之災」，目前正與合作社成員研議下一步，並將於明（12/5）日上午10時召開記者會正式對外說明。

賣魚給合作社的雲林縣許姓養殖戶，其漁獲經SGS第三方檢驗證實「未檢出動物用藥」，但高雄市府先前以「不同檢體」為由回應仍保留質疑。如今結果翻盤，許姓漁民無奈說，已經很多人拒買台灣鯛，他都灰心了，「這次真的快被政府害死」。

他指出，養魚30多年從未碰上如此打擊，希望政府儘速澄清、追究責任，並協助促銷台灣鯛重建市場信心，「一次就夠慘了，絕不要再有第二次」。

雲林縣農業處表示，魚塭移動管制已解除，將全力協助業者恢復商譽，必要時由消保官協助求償程序。雲林縣衛生局也強調供應商屬合作社性質，如業者提出賠償要求，可由農業處提供法定協助。雲林地檢署則回應，已立案調查並待相關正式報告送達後，再研議是否續辦。

