全聯台灣鯛首度驗出禁用藥物！專家揭恐怖連鎖效應：腸胃炎恐無藥可醫

[Newtalk新聞] 全聯販售的台灣鯛魚排被驗出禁用的動物用藥，引發民眾恐慌。毒理專家招名威示警，這是第一次在台灣鯛身上發現這種殘留藥物，吃多了可能會抽筋、呼吸困難。但他更擔心的是背後的「抗藥性」危機，若濫用這種藥物，會讓環境中的細菌變強，未來人類若感染腸胃炎，恐怕會面臨藥物無效、無藥可醫的嚴重後果。





招名威說明，今(1)日全聯販售的台灣鯛魚排被檢驗出不能用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，業者已經啟動下架機制，這也是台灣鯛第一次被驗出這款藥物殘留。招名威指出，如果不小心吃進去太多，中毒症狀會出現想睡覺、全身緊張抽筋、呼吸困難，甚至會有褥瘡以及運動失調的問題。

招名威進一步強調，水產污染這件事背後其實不只會有毒性這麼簡單，真正的麻煩在於抗藥性。他解釋，這款藥過去常用來治療雞鴨豬牛生病，但其實早在2005年9月，美國食品藥物管理局（FDA）就已經正式撤銷許可，禁止用在家禽身上，原因並不是藥物本身太毒，而是發現細菌會因此產生抗藥性。





針對抗藥性是怎麼發生的，招名威表示，當時研究就發現，家禽用了這款藥後，沒代謝完的藥物會跟著大便排進周遭水源，讓環境裡的細菌長期泡在低劑量的藥物裡，很快就練出抗藥性。招名威警告，一旦這些帶有抗藥性的細菌，透過沒煮熟的肉或是交叉污染跑進人體，原本醫生用來治療人類腸胃炎的同類藥物，可能就會失去效果，讓感染變得非常難治好。





招名威指出，同樣的道理，台灣也禁止把「恩氟喹啉羧酸」用在水產養殖上，原因很單純：這類藥物用得越多，越容易讓環境裡的細菌產生抗藥性。招名威說明，像大腸桿菌、沙門氏桿菌這些原本應該很好殺的細菌，因為長期接觸藥物而變得殺不死，帶著抗藥性的菌株跑進人體後，大家生病吃藥時就會覺得「抗生素怎麼越吃越久、效果越來越差」。招名威強調，這就是濫用抗生素造成的連鎖反應，這件事提醒大家動物用藥跟人類健康息息相關，適度管理抗生素使用，不只是保護動物，更是為了保護我們自己的健康。

