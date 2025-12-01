全聯台灣鯛驗出禁藥引恐慌！雲林縣府急追源頭 2萬尾魚遭封存

全聯台灣鯛檢出禁藥，雲林縣府火速稽查產地並管制兩萬尾魚貨。 圖：雲林縣府／提供

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局在路竹全聯門市驗出「台灣鯛魚排」含有禁用的動物用藥，雲林縣農業處獲報後，今(1)日火速會同防疫所人員直奔產地稽查。儘管許姓養殖戶喊冤強調未用藥，但現場仍緊急對剩下的2萬多尾魚實施移動管制，並採樣釐清污染源，確保食安無虞。

稽查大隊一早抵達養殖場，針對飼料與魚體進行抽驗。這位養魚資歷超過30年的許姓養殖戶表示，場內環境單純且引用地下水，周邊也沒有養豬或養雞場，對於被驗出藥物感到相當不解。他透露，場內兩口魚塭去年共放養5萬多尾，其中一池已在9月交貨給加工廠，沒想到會出問題。

廣告 廣告

為了避免疑慮水產流入市面，農業處指出，目前該場內尚有2萬多尾台灣鯛，已全數執行移動管制，必須等到檢驗結果出爐、確認安全後才能處置，除了追查飼料來源，也將深入比對各個養殖環節。

整起事件起因於衛生局抽驗效期至2027年的「台灣鯛排(大)」，結果檢出0.028ppm的「恩氟喹林羧酸」。農業處解釋，這種廣效性抗菌劑雖然可用於牛、豬及家禽，對抗細菌與黴菌，但法規明確禁止使用於水產品，若民眾攝入過量，恐引發腸胃不適甚至影響腎臟功能。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

長榮飛澳洲航班遇兩波亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷

侯友宜道歉了！淡水地區停水第4天 拼今天100%完全復水