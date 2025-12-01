全聯台灣鯛魚排共1.5萬多包 養殖業者喊冤「藥檢都有通過」

高雄市衛生局抽驗市售水產品，發現全聯販售的「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來源為雲林縣。雲林縣衛生局獲報後查明，該批鯛魚排由東勢鄉一名養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，總計生產約1.5萬多包產品，目前已聯繫全聯下架回收問題商品。

全聯販售的「台灣鯛魚排」來源為雲林縣，縣府今到養殖魚池採集魚體、飼料送驗。（圖／雲林縣政府提供）

根據調查，高雄市政府衛生局在全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排」（效期2027年9月16日）檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm。雲林縣衛生局表示，上週五下午接獲高雄市政府通知後立即展開調查，發現該產品由縣內某合作社提供，魚貨來源為東勢鄉許姓養殖業者。

雲林縣衛生局指出，該合作社今年首次向東勢鄉某魚池進貨，且在進貨前已於今年8月28日先行訪視魚池及抽驗，9月1日抽樣檢驗結果為未檢出。9月15、16日入場宰殺，總計生產數量3125公斤，製成每包200公克的鯛魚排，約生產1萬5千多包產品，全數販售給全聯實業有限公司，合作社廠內已無庫存。

合作社提供的自主檢驗報告顯示，今年9月1日、9月8日、9月25日、9月30日收樣的動物用藥檢測結果均為未檢出。雲林縣衛生局已聯繫全聯台北總公司針對該問題產品（效期2027年9月15、9月16日）辦理下架回收。衛生局表示，被驗出的恩氟喹啉羧酸是一種合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，可用於牛、豬、家禽，但未核准用於水產品，過量使用可能導致腸胃不適並影響腎功能。

全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。（圖／高雄市衛生局）

雲林縣府農業處、動植物防疫所已前往供貨的養殖池進行移動管制及採樣送驗。初步調查顯示，許姓養殖業者飼養台灣鯛多年，承租2池魚池飼養，去年2魚池共放養5萬尾魚苗，其中一池今年9月出貨給合作社後已出清，目前另一池仍在養殖中，已實施移動管制。

防疫人員及農業處漁業科在現場未查獲可疑藥品或遭檢出的抗菌劑，已採集魚體、飼料送驗。縣府指出，該魚池周邊環境單純，未有大排水溝、畜禽場。許姓養殖業者對於魚貨被檢出藥物殘留表示十分不解，縣府表示將送驗魚體、飼料以釐清原因。

