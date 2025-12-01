全聯台灣鯛魚排含禁藥遭下架！專家曝「這危害」：未來恐無藥可用

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供



高雄市衛生局抽驗市售水產品發現，全聯販售的「台灣鯛魚排」檢出禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，已要求全聯下架回收。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海提醒，雖然這次檢出濃度不高，但仍可能會誘發過敏反應，並警示若養殖業者不當使用，恐造成環境中抗藥性細菌的產生，未來面臨無藥可用的窘境。

高市府衛生局日前抽檢水產品時，在路竹中正分公司抽驗時，發現含不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，該分店進貨產品已全數售出。經擴大清查，全聯在高雄共進貨4488包，4080包已售出、408包下架回收，產品來源為雲林縣，衛生局已函請當地衛生局追查。

顏宗海表示，恩氟奎啉是動物用的廣效性抗生素，台灣跟大部分國家都禁止用於養殖魚類，並指出雖然檢出濃度不高，不會造成器官傷害，但對於對該類抗生素過敏的體質敏感民眾，仍可能引發蕁麻疹、皮膚瘙癢等不適症狀。

顏宗海指出，恩氟奎啉這一種廣效性的抗生素，更令人擔憂的是，若養殖業者不當使用此類抗生素，可能增加環境中抗藥性細菌的產生，未來面臨無藥可用的窘境。

