全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥 嘉義市已全面預防性下架

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】高雄市府衛生局日前於全聯生鮮超市抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）產品，檢出動物用藥「恩氟喹酮抗生素(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。嘉義市政府衛生局得知相關訊息後，已立即掌握嘉義市全聯通路產品流向，經了解目前轄內19家全聯門市已擴大回收批號（效期：2027年09月15日、2027年9月16日），嘉義市共流入696包、售出461包，回收235包，各門市也已立即採預防性下架，避免進一步流入市面。

高雄市府衛生局日前執行「114年食品抽驗計畫」，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）產品，檢出動物藥物「恩氟喹酮抗生素(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，後續派員至該分公司稽查，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收，並主動通知消費者。經查，本產品已函移上游來源所轄雲林縣衛生局查察憑辦，俟。本市接獲該衛生局通知後，也立即展開後續相關稽查及回收作業，以確保消費者食的安全。

▲嘉義市共流入696包、售出461包，回收235包，各門市也已立即採預防性下架回收，避免進一步流入市面。

嘉義市政府提醒民眾，全聯公司即日起下架該商品並接受退換貨或退現，請攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。另提醒業者，食品中如檢出殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，食品業者務必嚴格遵守法令規範，落實產品來源查驗及品質控管，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。（照片：記者劉芳妃翻攝）