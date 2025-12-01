全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥 雲林養殖場業者喊冤「沒有使用」

〔記者黃淑莉／雲林報導〕高雄市衛生局在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛排(大)效期2027年9月16日」，檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，雲林縣府農業處、動植物防疫所今(1)日前往供貨的養殖場抽驗，許姓漁民否認有使用，搞不清楚為什麼會檢出；農業處表示，養殖場周邊沒有畜牧場，環境單純，已針對場內在養的2萬多尾進行移動管制及抽驗，釐清相關環節。

縣府農業處今天上午接獲衛生局通報，漁業科會同動植物防疫所人員前往養殖場訪視及抽驗，養殖場許姓漁民養殖台灣鯛魚已30多年，養殖場內有2個魚塭，去年放養5萬多尾魚苗，其中一池在9月出貨該家合作社加工。

農業處說，現場勘查養殖場周邊環境單純，沒有其他畜牧場，使用地下水養殖，據許姓漁民自述，他沒有使用「恩氟喹林羧酸」，過去也不曾被驗出，這次被檢出他也覺得很疑惑。

農業處表示，該養殖場現還有2萬多尾在養，已針對養殖場進行移動管制，現場抽驗飼料、魚體。

農業處指出，「恩氟喹林羧酸」是廣效性抗菌作用，可對抗革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌，我國規定該藥物可用於牛豬及家禽等，但禁止使用在水產品，過量使用可能導致腸胃不適並影響腎功能。

一名經常在全聯消費的民眾得知全聯販售台灣鯛魚排檢出不得使用的動物用藥，嚇了一跳，趕緊檢查冰箱的存貨，仔細比對外包裝，確定不是同一批才鬆了一口氣。

