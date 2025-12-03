全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 雲林地檢署立案追查

〔記者黃淑莉／雲林報導〕高雄市衛生局10月到全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排(大)效期2027年9月16日」，檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，雲林地檢署3日指出，全案已立案調查追查來源。

全聯販售被檢出禁藥的台灣鯛魚排加工廠及養殖場都在雲林縣，該批貨全聯共計進貨1萬5000多包，全國18縣市分店有鋪貨，並已賣出1萬3793片，回收1831片。

供應商口湖漁類生產合作社昨天公布自主送第三方單位SGS複驗報告，結果顯示均未檢出動物用藥殘留。高雄市衛生局今天回應業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。對此，口湖漁業生產合作社說，是同一魚池養的同批原料不同檢體，今天將向高雄市衛生局申請複驗。

廣告 廣告

雲林縣衛生局長曾春美表示，針對被檢出的產品來源已進行溯源處理，對於業者自主管理態度予以肯定，廠商提供的資料會存參，後續會持續抽驗。縣府農業處長魏勝德說，縣府第一時間已進行移動管制，並針對養殖場已採集池水、底土、魚體、飼料檢體送驗，報告預計下週出爐。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，全案地檢署已立案調查追查來源。

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

全聯複驗台灣鯛魚排自稱沒問題 高雄市衛生局強調「檢體不同」

複驗鯛魚排「未檢出」用藥 口湖加工合作社：與高雄產品同池不同檢體

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

