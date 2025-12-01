全聯台灣鯛魚排檢出「動物用藥」已賣逾4千包 毒物專家示警2風險

全聯鯛魚排檢出不得檢出之動物用藥。（示意圖／報系資料照）

高雄市衛生局10月執行「114年食品抽驗計畫」，於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）效期2027年9月16日」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm。對此，毒物專家表示，雖然檢出濃度很低，還是可能會誘發過敏反應，若業者在養殖中使用此類抗生素，恐導致環境中抗藥性細菌增加。

ETtoday新聞雲報導，林口長庚臨床毒物科主任顏宗海指出，「恩氟喹啉羧酸」屬廣效性抗生素，依規定不得用於鯛魚飼養，也不應在成品中檢出。這次鯛魚排被驗出0.028ppm，雖然含量不高，但仍可能對抗生素過敏者造成皮膚癢、蕁麻疹等過敏反應。此外，若業者在養殖中使用此類抗生素，恐導致環境中抗藥性細菌增加，最終面臨無藥可用的風險。

高雄市衛生局說明，該局10月間執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）效期2027年9月16日」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，遂於11月27日派員至該分公司稽查。

衛生局表示，經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收，並主動通知消費者。根據統計，高雄各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

