全聯台灣鯛魚排「驗出禁藥」4000包恐已吃下肚 恐傷肝腎、導致不孕

全聯販售的「台灣鯛魚排」被驗出禁藥「恩氟喹林羧酸」。圖／雲林縣衛生局提供

高雄市衛生局11月28日通報，全聯路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」在例行抽驗中，被檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」含量0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準；全聯當天也發布退換貨公告，但恐怕有4000包毒鯛魚排已被民眾吃下肚。這種禁藥在台灣並未核准用於水產品，若食用過量可能引起嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、運動失調，有專科醫生還說，長期食用恐怕導致不孕。

對此，高雄市政府衛生局今日說明，10月起高雄展開「114年食品抽驗計畫」，抽檢112件水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品時，驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，已違反0檢出的標準。此外，調查後發現高雄各分店已進貨4488包，其中4080包已售出，408包已下架，產品上游來自雲林縣。

雲林縣衛生局獲報後查明，該批鯛魚排由東勢鄉一名林姓養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，總計生產約1萬5000多包。衛生局指出，已經將相關資訊移交雲林縣動植物防疫所；防疫所技正陳建棠表示，本次涉及的不合格產品總量達3125公斤，全部都販售給全聯，所以11月28日當天馬上通知全聯總公司，要求全聯立即下架、全面回收同批次產品，包含效期為2027年9月15日及9月16日兩種批號。

被驗出「恩氟喹林羧酸」的產品。圖／高雄市衛生局提供

不過，雲林縣衛生局強調，養殖戶出貨給合作社，合作社在進貨前的8月28日曾到養殖場進行抽驗，9月1日抽驗結果出爐，並未驗出「恩氟喹林羧酸」。另外，9月8日、9月25日以及9月30日收樣的自主動物用藥檢測結果均為未檢出。漁業署則認為，可能並非林姓養殖戶故意使用禁藥，否則禁藥殘留量會超過1 ppm，因此推斷可能是水源汙染或鄰田汙染所造成。

雲林縣衛生局到養殖戶進行源頭檢驗。圖／雲林縣政府提供

高雄市衛生局表示，最早被驗出「恩氟喹林羧酸」的全聯路竹中正分店，店內24包產品已經全部售出，進一步調查發現，高雄市總共進貨4488包產品，已賣出4080包，恐怕全部都已被民眾吃下肚。

至於「恩氟喹林羧酸」其實是一種廣效性殺菌劑的動物用藥，如果是陸生動物細菌感染，可合法使用，但嚴禁使用於水產品上。若大量攝入或持續暴露，可能出現嗜睡、全身性緊張痙攣、呼吸困難等中毒症狀。

據ETtoday報導，中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，這種藥有很好的殺菌效果，類似我們吃的抗生素，但是如果腸胃敏感的人，只要吃到就會身體不適，而且「恩氟喹林羧酸」還含有神經、心臟毒性，若是長期食用的話，對肝臟、腎臟、關節都會造成傷害，甚至還可能會傷害生殖細胞，造成不孕的後果。



