全聯問題鯛魚排來自雲林 通報時間軸曝光

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排（大）約200g」傳出含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」全面下架，引發民眾關注。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排（大）約200g」傳出含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」全面下架，引發民眾關注；據了解，此次屬隨機抽驗，高市衛生局10月14日至全聯路竹中正分公司抽查多樣水產品，其中鯛魚排的檢體送驗後，11月26日收到違規報告，當天衛生局馬上通報，隔天11月27日派員前往其他分公司稽查。另該產品上游來源為雲林縣。

高市衛生局指出，今年1月至10月共抽驗112件水產品，是例行性的隨機抽查。而全聯販售的「台灣鯛魚排（大）約200g」被檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，已經違反「不得檢出」的標準，高市衛生局向上追溯，此產品上游來源為雲林縣，已函移雲林縣衛生局接續調查產品流向。

另高市衛生局調查，全聯路竹中正分公司共進貨24包違規鯛魚排，且已全數售出，全聯總公司已經立即辦理該批違規產品下架回收，並主動通知消費者。另高雄市全聯各分店共進貨4488包，已售出4080包，下架408包。

恩氟喹啉羧酸為殺菌劑，此類藥物過去曾被發現用於治療魚類疾病，雖然在牛、豬以及家禽類動物身上允許有設定限量的殘留，但民眾若攝取過量殘留此藥物的食品，可能會有健康風險，中毒症狀可能包括嗜睡、緊張性的全身痙攣，甚至造成呼吸困難。

